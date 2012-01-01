کمیته ویژه گیاهان دارویی در گلستان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر یکشنبه در جمع مسئولان استان افزود: این کمیته باید با محوریت معاونت برنامه ریزی استانداری و دبیری مرکز تحقیقات جهادکشاورزی در استان شکل بگیرد.

استاندار گلستان افزود: با توجه به پتانسیل بالای استان در این زمینه باید کارهای علمی منسجم و حساب شده انجام و بسته توسعه ای گیاهان دارویی در استان تهیه و تدوین شود.

وی اظهار داشت: تنوع اقلیمی و آب و هوای مناسب می تواند گلستان را به عنوان قطب تولید گیاهان دارویی در کشور بدل کند.

استاندار گلستان ادامه داد: قابلیت کشت گیاهان دارویی در استان فرصتی کم نظیر است که می توان از آن به نفع اقتصاد استان بهره گرفت.

وی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی و مرکز تحقیقات کشاورزی همچنین جهاد دانشگاهی باید در انجام این امر تلاش گسترده ای داشته باشند و بتوانند فرصتهای سرمایه گذاری و مشوق اقتصادی را به این بخش جذب کنند.