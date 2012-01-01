رزمندگان اردبیل در عملیات شمالغرب کشور تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از این رزمندگان، اظهار کرد: حضور مقتدرانه رزمندگان تیپ 37 حضرت عباس (ع) اردبیل در مبارزه با گروهک تروریستی پژاک در منطقه شمالغرب بسیار موثر بود.

محمد تقی اصانلو عنوان کرد: 520 کیلومتر از مرزهای مشترک با اقلیم خود مختار عراق در غرب و شمالغرب کشور درگیر با فعالیتهای گروهک پژاک بود تا اینکه تیپ 37 حضرت عباس (ع) اردبیل با استقرار در محل و از خود گذشتگی به مدت دو سال موفق به پاکسازی این منطقه شدند.

وضیعت عادی در مرزهای کشور حاکم است



وی با بیان اینکه در روز 27 شهریور ماه سالجاری شمالغرب کشور برای همیشه از لوث گروهک تروریستی پژاک پاک شد، اعلام کرد: در حال حاضر وضیعت عادی در اکثر مرزهای کشور حاکم است.

سردار اصانلو با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات شمالغرب کشور، عنوان کرد: در این عملیات 10 رزمنده از استان اردبیل به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

وی یاد شهید پاسدار" حسین آخربین" را به عنوان آخرین شهید عملیات مبارزه با گروهگ پژاک، گرامی داشت و افزود: رزمندگان اسلام هراسی از خون ندارند و جانفشانی آنها در راه اعتلای اسلام همچون چشم گشودن دوباره به جهان است.

این فرمانده از آمادگی کامل نیروهای اسلام برای مبارزه با هر گونه تهدید دشمنان خبر داد و تصریح کرد: دشمنانی که ادعا دارند پرونده جمهوری اسلامی ایران را روی میز خود قرار داده اند، بدانند که رزمندگان اسلام در تمام 24 ساعت آماده دفع تهدید آنها هستند.