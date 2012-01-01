قشم جایگاهى ویژه در مطالعات پایگاه باستان شناسى زیر آب دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار حیدرى پور افزود: انتخاب جزیره قشم به عنوان نخستین پایگاه باستان شنانسى زیر آب در خلیج فارس، نشان از جایگاه ویژه این منطقه در این اقدام مهم علمى و ملى دارد.

وى ادامه داد: کشف بندرگاهها و استقرارگاههاى متعدد ساحلى مربوط به دوره هاى هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان و دوران متعدد تاریخى در سواحل جزیره قشم نتیجه مطالعات جدید باستانشناسى در این جزیره است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: این مطالعات نشان از وجود ارتباط اقتصادى و فرهنگى قشم از طریق راه آبى با سرزمینهاى شرق آفریقا، هند، چین و بسیارى از جزایر آسیایى در دوران هاى یاد شده دارد.

به گفته حیدرى پور، تهیه نقشه باستان شناسى و آثار مدفون در زیر آب و انتقال آنها به موزه ها از مهمترین اهداف مطالعات پایگاه باستانشناسى زیر آب در منطقه آزاد قشم است.

وى گفت: سازمان منطقه آزاد قشم با هدف مشارکت تیم مطالعاتى باستانشناسى زیر آب، اقدام به خرید تجهیزات مورد نیاز این تیم مطالعاتى از قبیل قایق ویژه و تجهیزات غواصى و یک ساختمان در کنار قلعه پرتغالى هاى شهر قشم به عنوان پایگاه مطالعاتى این حرکت ملى کرده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به وجود پتانسیلهاى متعدد باستان شناسى در بخش خشکى جزیره قشم یادآور شد: مطالعات باستانشناسى زیر آب در جزیره قشم به اندازه مطالعات باستانشناسى در خشکى براى ما داراى اهمیت است.

وى بیان داشت: نتایج این مطالعات به وضوح ما را به درک روشنى از فعالیتهاى تجارى و فرهنگى ایرانیان باستان با سرزمینهاى همجوار و تلاش دریانوردى ایرانیان و پیوستگى دیرینه آنان با خلیج فارس به عنوان تنها دریابانان این دریاى پارسى آشنا مى کند.