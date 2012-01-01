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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۳۶

رایتى مقدم:

آثار طبیعى قشم امتیاز ویژه ثبت جهانى دارند

آثار طبیعى قشم امتیاز ویژه ثبت جهانى دارند

قشم - خبرگزاری مهر: عضو شوراى سیاستگذارى ثبت آثار تاریخى کشور گفت: آثار طبیعى و منحصر به فرد جزیره قشم از امتیاز ویژه ثبت جهانى برخوردار هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رایتى مقدم افزود: اغلب سایتهاى گردشگرى قشم به ویژه سایتهاى طبیعى این منطقه از جمله جنگل هاى دریایى حرا، تنگه چاهکوه و دره ستاره ها همانند طولانى ترین غار نمکى جهان ویژگى ثبت جهانى دارند.

وى تصریح کرد: سایتهاى گردشگرى قشم اعم از آثار تاریخى و طبیعى انسان را مدهوش مى کند و این منطقه از کشور، جایگاهى ویژه در زمینه جذب توریست دارد.

عضو شوراى سیاستگذارى ثبت آثار تاریخى کشور گفت: ظرفیتهاى بسیار بالا، بى نظیر و منحصر به فرد گردشگرى جزیره قشم براى ایران و فرهنگ کشور اصالتى ماندگار به ارمغان مى آورد.

وى بیان داشـت: با اجراى یک طرح آمایشى در قشم باید شرایطى ویژه براى بهره بردارى از امکانات بى نظیر گردشگرى قشم براى مردم این منطقه و سپس براى مردم ایران و جهان ایجاد کرد.

به گفته رایتى مقدم، آموزش مردم بومى و ساکنان همجوار سایتهاى گردشگرى قشم در حفظ این آثار و جذب بیشتر گردشگر اهمیت بسیار بالایى دارد که باید این مهم با جدیت دنبال شود.

کد مطلب 1498758

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