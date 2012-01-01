خروج از بحران یورو راهی طولانی خواهد بود/ چالشهای بزرگتر در انتظار آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه"، "آنجلا مرکل" صدر اعظم آلمان در سخنرانی خود به مناسبت سال جدید میلادی، سالی که یقینا سخت تر از سال گذشته خواهد بود را در انتظار شهروندان آلمانی دانست.

وی همچنین تصریح کرد راه خروج از بحران یورو مسیری طولانی خواهد بود که بدون شکست و ناکامی پیش نخواهد رفت. مرکل همچنین از آلمانیها خواست که خود را برای چالشهای بزرگتر در سال جدید آماده کنند .

صدر اعظم آلمان همچنین گفت : وضعیت آلمان خوب است، اما سال بعد بدون شک شرایط سخت تر از اینکه هست خواهد شد.



وی با تاکید بر اینکه برای حل بحران یورو هنوز راهی طولانی را در پیش رو داریم که بدون شکست و ناکامی هم نخواهد بود گفت : البته در پایان این راه اروپا قدرتمند تر از زمانی خواد بود که به این بحران وارد شد.

صدر اعظم آلمان همچنین خاطر نشان کرد با وجود همه تلاشها و زحمتهایی که برای حل بحران می کشیم نباید هرگز فراموش کنیم که توافق صلح آمیز ما در اروپا هدیه ای تاریخی برای ما است. ما نباید فراموش کنیم که اروپا حدود نیم قرن صلح،آزادی،عدالت ، حقوق بشر و دموکراسی را برای ما به ارمغان آورده است.

وی همچنین گفت یورو روزمره انسانها را ساده تر و اقتصاد ما را قدرتمندتر کرده است و در بحران اقتصادی 2008 از بدتر شدن شرایط جلوگیری کرده است.



مرکل افزود : برای اینکه این واحد ارزی مشترک در اروپا را تضمین کنیم باید از خطاهای گذشته خود درس بگیریم که از جمله آنها این است که در اروپا بیشتر از سابق همکاری کنیم.