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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۴۹

سوخت سرایی:

دانشگاه فرهنگیان در گلستان راه اندازی می شود

دانشگاه فرهنگیان در گلستان راه اندازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون اداره کل آموزش و پرورش گلستان گفت: دانشگاه فرهنگیان در استان به زودی راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی سوخت سرایی عصر یکشنبه در کمیته برنامه ریزی این اداره کل افزود: زمینه سازی برای جذب دانشجو بر اساس سهمیه های تخصیصی شده است.

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان در خصوص اهمیت هوشمند سازی مدارس تصریح کرد: با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، فضای دومی ‌به موازارت جهان واقعی ایجاد شده که به واقع تمام عناصر و اجزای دنیای واقعی را در خود تکرار می‌کند.

وی گفت: آموزش و به دنبال آن نهادهای آموزشی مانند مدارس و دانشگاه‌ها همچنان که در جهان واقعی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، در فضای مجازی نیز دارای اهمیت و تاثیر بسزایی در گسترش علوم و فناوری و رشد سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای در دانش آموزان ، دانشجویان و همه‌ی اقشار جامعه است.
 
علیرضا بزی رئیس گروه بررسی محتوای آموزشی و دبیر کمیته برنامه ریزی حوزه معاونت  پژوهش نیز گفت: صدور گواهینامه ضمن خدمت برای معاونان پژوهشی شهرستان ها، صدور گواهینامه ضمن خدمت برای روسای آموزش و پرورش شهرستان ها، تشکیل جلسه کمیته پدافند غیرعامل، تشکیل شورای تحقیقات، تشکیل شورای اشاعه و کاربست یافته های پژوهشی، تشکیل شورای  فن آوری، اجرایی کردن صد کلاس آموزش مقاله نویسی و پژوهش در شهرستان ها از مهمترین مصوبات این جلسه است.
کد مطلب 1498762

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