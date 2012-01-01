دانشگاه فرهنگیان در گلستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی سوخت سرایی عصر یکشنبه در کمیته برنامه ریزی این اداره کل افزود: زمینه سازی برای جذب دانشجو بر اساس سهمیه های تخصیصی شده است.

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان در خصوص اهمیت هوشمند سازی مدارس تصریح کرد: با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، فضای دومی ‌به موازارت جهان واقعی ایجاد شده که به واقع تمام عناصر و اجزای دنیای واقعی را در خود تکرار می‌کند.



وی گفت: آموزش و به دنبال آن نهادهای آموزشی مانند مدارس و دانشگاه‌ها همچنان که در جهان واقعی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، در فضای مجازی نیز دارای اهمیت و تاثیر بسزایی در گسترش علوم و فناوری و رشد سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای در دانش آموزان ، دانشجویان و همه‌ی اقشار جامعه است.

علیرضا بزی رئیس گروه بررسی محتوای آموزشی و دبیر کمیته برنامه ریزی حوزه معاونت پژوهش نیز گفت: صدور گواهینامه ضمن خدمت برای معاونان پژوهشی شهرستان ها، صدور گواهینامه ضمن خدمت برای روسای آموزش و پرورش شهرستان ها، تشکیل جلسه کمیته پدافند غیرعامل، تشکیل شورای تحقیقات، تشکیل شورای اشاعه و کاربست یافته های پژوهشی، تشکیل شورای فن آوری، اجرایی کردن صد کلاس آموزش مقاله نویسی و پژوهش در شهرستان ها از مهمترین مصوبات این جلسه است.