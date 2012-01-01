انتخابات مجلس نهم مثل حماسه نهم دی پرشور خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رضا نقدی در مجمع عالی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت سراسر کشور که در محل سالن 5 آذر سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد، ضمن تاکید بر اهمیت بسیار بالای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: یقینا با همت ملت عزیز ایران نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، همچون حماسه نهم دی ماه پر شور برگزار خواهد شد و ملت، پاسخی دندان شکن به یاوه گویی ها و تحریم های مستکبران می دهند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان این مطلب که سه رسالت مهم در خصوص انتخابات بر دوش دلسوزان انقلاب اسلامی است، خاطرنشان کرد: اولین رسالت ما، ترغیب همه برای حضور پرشور و فعال در صحنه انتخابات و تعیین سرنوشت کشور است به گونه ای که هیچکس در این فرآیند مهم غایب نباشد.

وی ضمن اشاره به تهدیدات دشمنان و با تاکید بر این مطلب که حضور مردم در انتخابات و وحدت بین آحاد ملت از جمله اساسی ترین عوامل حراست از امنیت ملی است، افزود: جمهوری اسلامی که قدرتی شکست ناپذیر در همه زمینه هاست به کنار، اما آمریکا حتی جرئت حمله به یک کشور ضعیف اما متحد و یکپارچه را ندارد. رفتار آمریکایی ها از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون نشان می دهد که آمریکایی ها فقط شکاف های اجتماعی موجود در کشورها را نشانه گرفته اند و حتی یک بار هم جرئت حمله به یک کشور متحد و یکپارچه را نداشته اند که این مسئله، اهمیت وحدت و حضور مردم در صحنه به منظور حفظ امنیت کشور و مقابله با تهدیدات را نشان می دهد.

نقدی دومین رسالت نیروهای انقلاب را حفظ آرامش در کشور عنوان کرد و گفت: دشمن همواره تلاش می کند با سو استفاده از اوج گیری رقابت های انتخاباتی، فضای کینه توزی را بر کشور حاکم کنند. در انتخابات مجلس نیز همیشه اختلافات محلی بروز کرده است و ما باید به گونه ای مدیریت کنیم که در انتخابات مجلس نهم اختلاف سلیقه های محلی تبدیل به کینه ورزی و درگیری نشود.

وی ضمن مزاح با بازنشستگان سپاه که از سراسر کشور در این مراسم حضور داشتند، افزود: شما پس از 30 سال مجاهدت دیگر ریش سفید شده اید و مردم حرف های شما را گوش می دهند. از این منزلت اجتماعی باید برای حفظ اخوت و الفت مردم استفاده کنید و اجازه ندهید رقابت های انتخاباتی رفاقت ها را بر هم بزند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین، رسالت سوم نیروهای ارزشی را معرفی معیار های کاندیدا های اصلح به مردم عنوان کرد و گفت: لزومی ندارد که ما وارد مصادیق شویم، بلکه باید خصوصیات یک نماینده متعهد و کارآمد را از منظر امام راحل (ره) و امام حاضر برای مردم تبیین کنیم، چرا که مردم خودشان توانایی تشخیص و انتخاب صحیح را دارند.

وی در بخش دیگری از سخنانش، پیشکسوتان جهاد و شهادت را پر افتخار ترین نسل تاریخ کشور عنوان کرد و گفت: اگر تمام تاریخ ایران را جستجو کنیم، پر افتخار تر از نسلی که امام (ره) در سال 42 آنان را "سربازان در گهواره" لقب داد پیدا نخواهیم کرد. این نسل پر افخار بود که پس از براندازی رژیم طاغوت، زرین ترین صفحه تاریخ ایران یعنی دفاع مقدس را رقم زد و اسیر منحرفانی که پس از جنگ، مسیر دنیا زدگی را درپیش گرفتند نشد و بر تمام فتنه ها فائق آمد.

نقدی افزود: بدون شک این نسل پر افتخار ترین نسل های کشور است و اگر قدری بجنبد و برنامه های نیمه تمام انقلاب را به آخر برساند؛ آنگاه می توان لقب پر افتخار ترین نسل تاریخ بشر را به آن داد.

وی در پایان گفت: این نسل پر برکت 32 سال است که در حال مجاهدت است و خستگی و باز نشستگی برایش معنا ندارد و اینجا با هم قرار می گذاریم که قدس شریف را زیارت کنیم البته همانطور که امام راحل (ره) فرمودند از مسیر کربلا.