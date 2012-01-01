دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیشترین شرکت کنندگان در مسابقات قرآنی کشور را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال ثبت نام مسابقات قرآن ویژه اساتید، کارکنان و دانشجویان علوم پزشکی کشور، شیراز موفق شد برای اولین بار تعداد حداکثری مشارکت و ثبت نام متقاضیان را به خود اختصاص دهد.

بر اساس آمار اعلام شده مجموع نفرات ثبت نام شده در این دانشگاه ، تقریبا با مجموع کل ثبت نام کنندگان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برابری می‌کند.

واحد قرآن و عترت، دانشگاه در این زمینه تلاش قابل توجهی داشته که طی تلاشهای فعالان این واحد 548 دانشجو و یک هزار و 168 استاد و کارمند در این دوره از مسابقات ثبت نام شدند.