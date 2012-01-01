  1. استانها
  2. فارس
۱۱ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۴۶

دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیشترین شرکت کنندگان در مسابقات قرآنی کشور را به خود اختصاص داد

دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیشترین شرکت کنندگان در مسابقات قرآنی کشور را به خود اختصاص داد

شیراز - خبرگزاری مهر: دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیشترین شرکت کنندگان در مسابقات قرآنی را در بین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال ثبت نام مسابقات قرآن ویژه اساتید، کارکنان و دانشجویان علوم پزشکی کشور، شیراز موفق شد برای اولین بار تعداد حداکثری مشارکت و ثبت نام متقاضیان را به خود اختصاص دهد.

بر اساس آمار اعلام شده مجموع نفرات ثبت نام شده در این دانشگاه ، تقریبا با مجموع کل ثبت نام کنندگان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برابری می‌کند.

واحد قرآن و عترت، دانشگاه در این زمینه تلاش قابل توجهی داشته که طی تلاشهای فعالان این واحد 548 دانشجو و یک هزار و 168 استاد و کارمند در این دوره از مسابقات ثبت نام شدند.

کد مطلب 1498766

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها