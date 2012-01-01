مردی با چمدان بمب در فرودگاه تگزاس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات فرودگاه میدلند ایالت تگزاس آمریکا از دستگیری مردی که قصد وارد کردن چمدانی پر از مواد منفجره به یک هواپیما را داشت، خبر دادند.

بر این اساس، وجود این مواد که به شیوه حرفه ای در چمدان جاسازی شده بود پس از بازرسی کشف و صاحب چمدان تحویل پلیس فدرال شده است. به گفته یک مقام پلیس تگزاس، فرد مذکور مدعی شده که جزو نیروهای نظامی آمریکا است با این حال این مطلب تا کنون تایید نشده است.

یک سخنگوی فرودگاه میدلند نیز در این رابطه گفت فرد مظنون یک صندلی را در پرواز به مقصد دالاس فورت ورث رزرو کرده بوده است.

گفتنی است دو سال پیش نیز در شبهای آغاز سال نو میلادی عبدالمطلب 23 ساله جوان نیجریه ای پس از تلاش نافرجام برای منفجر کردن یک بمب در هواپیمای عازم دیترویت آمریکا دستگیر شد.