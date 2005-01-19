به گزارش گروه فرهنگ و هنر «مهرظ، دبير بيستمين جشنواره بينالمللي موسيقي فجر، با بيان اين مطلب افزود: بيستمين جشنواره بينالمللي موسيقي فجر امسال از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. زيرا گروههاي شركتكننده اجراهاي جديد و مطلوبي را ارائه خواهند داد.
حسن رياحي تصريح كرد: حوزه موسيقي نيازمند اقدامات پژوهشي بيشتري است و دقت وتوجه زيادي را ميطلبد. مخصوصا در حيطه موسيقي پاپ كه كمتر به آن پرداخته شده است.
وي با اشاره به اينكه در اين جشنواره به بخش پژوهش اهميت خاصي قائل شدهايم، گفت: دستاورد بخش پژوهش بطور كامل ثبت و ضبط خواهد شد و بزودي آنرا در قالب كتاب منتشر خواهيم كرد.
رياحي افزود: همچنين موضوعاتي كه جهت سخنراني انتخاب شده از مباحثي است كه مي بايست توجه بيشتري به آن شود. در اين دوره به اركستر سمفونيك و رهبران و نوازندگان آن از ابتدا تا به امروز توجه ويژه اي صورت ميپذيرد.
رياحي اظهار داشت: اركستر سمفونيك كه همواره از جايگاه خاصي برخوردار بوده، ميطلبد كه ما دانش بيشتري در مورد آن كسب نماييم. همينطور موسيقي آوازي كلاسيك ايران كه اطلاعات مختصر واجمالي نسبت به وسعت آن وجود دارد.
گفتني است بيستمين جشنواره بينالمللي موسيقي فجر از يازدهم تا هجدهم بهمن ماه در تهران برگزار ميشود.
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