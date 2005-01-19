به گزارش گروه فرهنگ و هنر «مهرظ، دبير بيستمين جشنواره بين‌‏المللي موسيقي فجر، با بيان اين مطلب افزود: بيستمين جشنواره بين‌‏المللي موسيقي فجر امسال از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. زيرا گروه‌‏هاي شركت‌‏كننده اجراهاي جديد و مطلوبي را ارائه خواهند داد.

حسن رياحي تصريح كرد: حوزه موسيقي نيازمند اقدامات پژوهشي بيشتري است و دقت وتوجه زيادي را مي‌‏طلبد. مخصوصا در حيطه موسيقي پاپ كه كمتر به آن پرداخته شده است.

وي با اشاره به اينكه در اين جشنواره به بخش پژوهش اهميت خاصي قائل شده‌‏ايم، گفت: دستاورد بخش پژوهش بطور كامل ثبت و ضبط خواهد شد و بزودي آنرا در قالب كتاب منتشر خواهيم كرد.

رياحي افزود: همچنين موضوعاتي كه جهت سخنراني انتخاب شده از مباحثي است كه مي بايست توجه بيشتري به آن شود. در اين دوره به اركستر سمفونيك و رهبران و نوازندگان آن از ابتدا تا به امروز توجه ويژه اي صورت مي‌‏پذيرد.

رياحي اظهار داشت: اركستر سمفونيك كه همواره از جايگاه خاصي برخوردار بوده، مي‌‏طلبد كه ما دانش بيشتري در مورد آن كسب نماييم. همينطور موسيقي آوازي كلاسيك ايران كه اطلاعات مختصر واجمالي نسبت به وسعت آن وجود دارد.

گفتني است بيستمين جشنواره بين‌‏المللي موسيقي فجر از يازدهم تا هجدهم بهمن ماه در تهران برگزار مي‌‏شود.