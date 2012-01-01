جلسه بخشش کرار با حضور جباری برگزار شد/ بازیکن عراقی هم برگشت!

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تصمیم گیری در مورد جاسم کرار بازیکن عراقی تیم فوتبال استقلال شامگاه امروز یکشنبه با حضور علی فتح الله زاده، منصور پورحیدری، پرویز مظلومی و مجتبی جباری برگزار شد و در پایان حاضرین به بازگشت کرار به تمرینات استقلال رای دادند. قرار است کرار از روز دوشنبه به تمرینات استقلال برگردد.

این بازیکن عراقی در دقایق پایانی دیدار استقلال برابر سایپا مهر کرج بر سر زدن ضربه ایستگاهی با مجتبی جباری درگیری لفظی پیدا کرد و اگر دخالت بازیکنان استقلال نبود کار به جاهای باریک کشیده می شد. پس از این دیدار مجتبی جباری در مصاحبه اش اعلام کرد اگر کرار در استقلال باشد یک دقیقه هم در این تیم نخواهد ماند.

با این تهدید که در آستانه دیدار برابر پرسپولیس در رقابتهای جام حذفی صورت گرفت مسئولان باشگاه استقلال جاسم کرار را از حضور در تمرینات محروم کردند اما جباری پس از عذرخواهی از مظلومی برگشت و در دیدار برابر پرسپولیس هم بازیکن برتر میدان شد.

در زیر بخش هایی از مصاحبه معروف مجتبی جباری را می خوانید:

مجتبی جباری در مورد اتفاقات پایانی دیدار استقلال با سایپامهر کرج و درگیری‌اش با جاسم کرار گفت: من می‌خواستم ضربه ایستگاهی را بزنم و کرار آمد و خواست ضربه را بزند زیرا زاویه‌ای نبود که کرار بتواند دروازه را باز کند اما این بازیکن گفت پارسال از این ناحیه به استقلال گل زده است و من هم به او گفتم برود.

وی اضافه کرد: در رختکن هم می خواستم با این بازیکن برخورد کنم اما به احترام بچه‌ها که گفتند کرار در ایران غریب است و از کشور دیگری آمده، کاری با وی نداشتم. البته قسم خوردم اگر این بازیکن یک دقیقه دیگر در استقلال بماند، در این تیم نمانم، این حرف‌هایی که می زنم کاملا جدی است.

هافبک تیم استقلال با بیان اینکه اگر صحبت نمی‌کند دلیلش آن نیست که چیزی را نمی‌داند، خاطرنشان کرد: وقتی سرمربی تیم در تمرین روی نیمکت حضور دارد و یک قدم هم به داخل زمین نمی‌گذارد و در نهایت برخوردی با بازیکنی چون کرار نمی‌شود، این اتفاق در داخل زمین رخ می‌دهد. متاسفم از اینکه یک بازیکن عراقی به ایران می‌آید و برای ما تصمیم می‌گیرد. این اتفاق نتیجه سهل انگاری کادرفنی است که برخوردی با این بازیکن نکرده است.