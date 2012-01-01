مقامات غربی در پیام سال نو خود چه گفتند / بحران مالی نگرانی مشترک رهبران

"باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در پیام سال نو خود خطاب به مردم آمریکا با بیان اینکه این کشور در سال گذشته "بحثهای طولانی و پرتنشی" در مورد برنامه های اقتصادی دولت شاهد بود در مورد به نتیجه رسیدن این بحثها در ماههای آینده ابراز امیدواری کرد.

اوباما که نیم نگاهی نیز به رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال جاری داشت از سال 2012 میلادی به عنوان سالی همراه با تغییرات بیشتر نسبت به سال 2011 نام برد.



"لوکاس پاپادموس" نخست وزیر جدید یونان نیز با اشاره به سال سختی که مردم این کشور پشت سرگذاشتند گفت: باید با قاطعیت به تلاشهایمان برای مقابله با این سختی ها ادامه دهیم تا بحران کنونی به یک فاجعه و شکست تبدیل نشود.

وی که به تازگی جانشین "گئورگ پاپاندرو" شده هدف از اجرای سیاستهای ریاضت طلبانه یونان را باقی ماندن این کشور در منطقه یورو دانست و از مردم خواست در این راستا دولت را یاری کنند.

اما "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه در پیام خود به مردم فرانسه هشدار داد که زیاد از فرارسیدن سال نو شادمان نباشند چرا که بحران مالی که بدترین آن از زمان جنگ جهانی است، هنوز رفع نشده است. وی افزود: با این حال همچنان جای امیدواری هست.

سارکوزی همچنین از تلاشهای مشترک فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران مالی گریبانگیر منطقه یورو و تصمیمهای مهم این گروه موسوم به تروئیکا در همین راستا تا ماه مارس 2012 خبر داد.



در همین حال "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان در روزهای جشن مردم این کشور در مورد روزهای سختی که در سال جاری پیش روی اروپا است خبر داد و گفت 2012 با توجه به بحران مالی برای آلمان نیز مانند دیگر کشورهای این منطقه سال دشواری خواهد بود.

وی در بخش دیگری از این پیام که از شبکه های آلمانی در شب سال نو پخش شد افزود: راه فائق آمدن به این بحران همچنان طولانی و بدون بازگشت است.

"جیورجیو ناپولیتانو" رئیس جمهوری ایتالیا با اشاره به وضعیت بحرانی یورو و سیاستهای ریاضت طلبانه دولت این کشور، از مردم خواست خود را برای ایثارگری برای حفظ اتحادیه اروپا آماده کنند. به گفته وی این اقدام، سبب حفظ کشور از "در هم شکستن سرمایه ملی" شده و آینده نسل جوان را تضمین می کند.

"ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه نیز در بحبوحه اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات پارلمانی این کشور سال نو میلادی را به تمام شهروندان روسی صرفنظر از جناح بندی های سیاسی، کسانی که متعلق به جربانهای چپ هستند و آنهایی که جزو جریانهای راست هستند تبریک گفته و برای آنان سالی پر از موفقیت آرزو کرد.

پیام سال نو پوتین درحالی منتشر شد که بسیاری از رسانه های غربی لحن کلام وی در مخاطب قرار دادن مخاطبان خود را جالب توجه خواندند. این در حالی است که مخالفان دولت روسیه از برگزاری دور جدید اعتراضات خود پس از پایان تعطیلات سال نو خبر داده اند.