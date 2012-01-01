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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۴۵

عبدالهی:

قیمت شیر در آذربایجان شرقی از متوسط کشوری پایین تر است

قیمت شیر در آذربایجان شرقی از متوسط کشوری پایین تر است

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به تعیین قیمت تمام شده شیر خام دامداران استان، گفت: قیمت شیر آذربایجان شرقی از متوسط قیمت کشوری آن پایین تر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غفور عبدالهی با بیان اینکه بعد ازبررسی کارشناسی و لحاظ تمامی نهاده‌ها و قیمت‌های جدید علوفه، قیمت تمام شده شیر خام دامداران استان تعیین می شود، گفت:  پس از تعیین قیمت واقعی تمام شده شیرخام توسط ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی، برای تعیین قیمت خرید شیر خام از دامدار و قیمت مصرف کننده به کارگروه تعیین قیمت شیر در استانداری ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه تعیین حدود اقتصادی تولید و قیمت تمام شده محصولات به ویژه شیر که به عنوان مهمترین محصول بخش دام است، لازم به نظر می رسد، تصریح کرد: به این منظور در مطالعه حاضر پارامترهای فوق در گاوداریهای صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی تولید شیر استان مورد بررسی قرار می گیرد.

 عبدالهی با بیان اینکه یکی از مو انع اصلی در مسیر رشد و توسعه کشاورزی در کشور ما عدم توجه به مسئله قیمت و قیمت گذاری به ویژه تعیین قیمت مناسب شیر است، ادامه داد: انجام مطالعات در این زمینه می تواند راهگشای بسیاری از تنگناهای موجود در بخش کشاورزی استان بویژه در بخش شیر و لبنیات باشد.

وی با بیان اینکه از این طریق توانایی مصرف روزانه مردم افزایش می یابد، یادآور شد: با انجام این کار، دامداران نیز دچار ضرر و زیان نمی شوند و با ایجاد انگیزه های مناسب، توانایی تولید این فرآورده و درنتیجه مصرف سرانه آن بالا می رود.

 معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه نمی توان یک شرایط و ضوابط خاص را برای تمام دامداری ها برای قیمت تمام شده شیر آنها وضع کرد، ادامه داد: هر دامداری با توجه به تعداد دام، سرمایه گذاری ثابت، هزینه های متغیر که مهمترین آن هزینه خوراک است و نحوه مدیریت، قیمت تمام شده متفاوتی را هزینه می کند.

کد مطلب 1498784

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