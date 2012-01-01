شرکت فرزند تبعیدی با نام مستعار در مراسم تدفین پدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تاگس آنسایگر، برادر بزرگتر رهبر جدید کره شمالی به طور مخفیانه به کشور بازگشته است. به نوشته روزنامه ژاپنی "یومیوری شیمبون" فرزند مغضوب "کیم جونگ ایل" در روز هفدهم دسامبر با مدارک جعلی از طریق مرز ماکائو چین وارد کره شمالی شده تا در مراسم تدفین پدرش شرکت کند.

این در حالی است که تحلیلگران دیده نشدن چهره کیم جونگ نام 40 ساله در جریان مراسم پرطمطراق خاکسپاری کیم جونگ ایل را نشانه ای بر وجود جنگ پنهان قدرت در خانواده رهبر فقید کره شمالی می دانند. یک منبع آگاه کره شمالی در این رابطه می گوید: سوال اصلی اینجاست که چرا باید کوچکترین فرزند پسر جانشین پدر شود؟

بر اساس این گزارش، پسر بزرگ کیم جونگ ایل پس از پایان مراسم دوباره از خاک کره شمالی خارج و به چین بازگشته است.

به نوشته روزنامه های کره جنوبی وی در حال حاضر در شهر ماکائو چین ساکن بوده و از حمایت پکن برخوردار است.

گفتنی است روز دوشنبه ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر)، تلویزیون دولتی کره شمالی که خبر درگذشت کیم جونگ ایل، "رهبر اعظم" این کشور را گزارش کرده بود، اعلام کرد که کیم جونگ اون با لقب "وارث کبیر" جانشین پدر شده است.