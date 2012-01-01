برگزاری جشنواره گوجه فرنگی در شهرستان ملکان

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قاسمی با اشاره به اینکه این شهرستان سالانه بیش از 50 هزار تن گوجه فرنگی تولید می کند، افزود: به علت نبود کارخانجات تبدیلی و سرمایه گذاری مناسب بخش زیادی از این محصول به هدر می رود.



وی همچنین خواستار افزایش غرامت بیمه محصولات کشاورزی شده و بابیان اینکه 90 درصد باغات انگور این شهرستان در سرمازدگی بهاره سال جاری دچار خسارت شده اند، گفت: از این بابت هزار و400 میلیارد ریال خسارت به باغداران شهرستان ملکان وارد شده است.



قاسمی با بیان اینکه از این مبلغ خسارت دیده، تنها 140میلیارد ریال غرامت بیمه پرداخت می شود، ادامه داد: این میزان غرامت پرداخت شده تنها یک دهم مبلغ خسارت است.



وی با بیان اینکه در اثر تگرگ نیز دو هزار و500 هکتار از باغات ملکان امسال دچار خسارت شده، گفت: در این رابطه باید چاره اندیشی کرده و راهکارهای علمی و عملی برای ممانعت از خسارت تگرگ و سرمازدگی به باغات انگور احصاء و به تاکداران عرضه شود.



فرماندار ملکان همچنین با انتقاد از قطعی آب کشاورزان ملکانی توسط امور آب شهرستان میاندوآب، افزود: متاسفانه مسئولان تعاونی آب بران زرینه رود میاندوآب به محض عدم پرداخت بدهی از طرف برخی از باغداران آب باغات شهرستان ملکان را قطع می کنند که این امر قانونی و پسندیده نیست زیرا این تعاونی مجاز است فقط آب بدهکاران را قطع کند.



وی از محول شدن امورات شرکتهای تعاونی روستایی به سازمان تعاون روستایی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس تفاهمنامه امضا شده توسط مسئولان مربوطه استان از این به بعد تمام امورات شرکتهای تعاونی روستایی به سازمان تعاون روستایی محول می شود.