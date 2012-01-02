میز خدمت در 20 دستگاه اجرائی البرز دایر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بغدادی در این خصوص گفت: این میز با هدف دستیابی آسان و سریع مردم به خدمات دستگاههای اجرایی و ارائه خدمات به موقع و موثر به مردم در دستگاههای اجرایی استقرار یافته است.



وی ادامه داد: تکریم ارباب رجوع از اهداف اجرایی این طرح به شمارمی رود.



بغدادی تاکید کرد: واحد فناوری هر دستگاه اجرایی موظف است اطلاعات لازم درباره نیازهای مراجعان را جمع آوری کند.



