میز خدمت در 20 دستگاه اجرائی البرز دایر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بغدادی در این خصوص گفت: این میز با هدف دستیابی آسان و سریع مردم به خدمات دستگاههای اجرایی و ارائه خدمات به موقع و موثر به مردم در دستگاههای اجرایی استقرار یافته است.
وی ادامه داد: تکریم ارباب رجوع از اهداف اجرایی این طرح به شمارمی رود.
بغدادی تاکید کرد: واحد فناوری هر دستگاه اجرایی موظف است اطلاعات لازم درباره نیازهای مراجعان را جمع آوری کند.
کرج - خبرگزاری مهر، مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری البرز گفت: میز خدمت در 20دستگاه اجرایی این استان دایر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بغدادی در این خصوص گفت: این میز با هدف دستیابی آسان و سریع مردم به خدمات دستگاههای اجرایی و ارائه خدمات به موقع و موثر به مردم در دستگاههای اجرایی استقرار یافته است.
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