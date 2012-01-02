البرز میزبان پنجمین همایش ثبت در حوزه میراث فرهنگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود علویان صدر گفت: در چهارمین همایش شورای سیاستگذاری ثبت، کیفیت پروندههای ثبتی و نحوه تدوین این پروندهها، به منظور حضور در اجلاس آتی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به این که چهارمین همایش ثبت با دستاوردهای بسیاری همراه بود، تصریح کرد: توجه به ثبت ابعاد مذهبی و مساجد از جمله مواردی بود که در چهارمین دوره همایش مورد تاکید قرار گرفت.
این مقام مسئول یادآور شد: تدوین پروندههای ثبتی زنجیرهای از سوی استانها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد استانها با تعامل بیشتر در ارائه پروندههای زنجیرهای گامهای اساسی بردارند.
علویان صدر در پایان با اشاره به این که پنجمین همایش شورای سیاستگذاری ثبت در شهر کرج استان البرز برگزار خواهد شد، یادآور شد: اهمیت و دقت در ثبت منظر فرهنگی نیز از موارد مورد بحث بود و استانها موظف شدند در همایش آتی نسبت به این امر توجه بیشتری داشته باشند.
کرج - خبرگزاری مهر: معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از برگزاری پنجمین همایش ثبت در استان البرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود علویان صدر گفت: در چهارمین همایش شورای سیاستگذاری ثبت، کیفیت پروندههای ثبتی و نحوه تدوین این پروندهها، به منظور حضور در اجلاس آتی مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما