لایحه حمایت از خانواده هفته آینده در مجلس بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر لایحه حمایت از خانواده در حالی پس از ماهها حرف و حدیث به نقطه پایانی نزدیک شده که دفتر مطالعات زنان اعلام کرده است که این لایحه در بخش تعدد زوجین نوعی القای نیازهای عاطفی و جنسی را در بر دارد و بهتر است تصحیح شود.

هر چند که اقدام مرکز مطالعات زنان در زمانی که لایحه در شرف تصویب نهایی قرار دارد قابل تامل است ولی فرهاد تجری عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با مهر گفت: آنقدر این لایحه چکش کاری شده که دیگر جای هیچ شک و شبه ای نیست زیرا کارشناسان، صاحب نظران و مراجع در این لایحه نظرات خود را اعلام کرده اند.

عبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی وزیر دادگستری هم در گفتگو با خبرنگار مهر از تاخیر یک هفته ای طرح لایحه در صحن علنی خبر داد و گفت: این تاخیر به دلیل تراکم کار مجلس بوده و هفته آینده لایحه حمایت از خانواده بدون هیچگونه فشاری و بر اساس روند کاری مجلس در صحن مطرح می شود.