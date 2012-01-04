مواضع آلمان منطقی تر است/ واکنش به انتشار عکس خندان صالحی

علیرضا شیخ عطار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روابط دو جانبه ایران و آلمان با بیان اینکه این روابط تحت تاثیر چند فاکتور قرار دارد، اظهار داشت: سابقه روابط ایران و آلمان دیرینه بوده و علقه هایی بین مردم دو کشور نسبت به یکدیگر وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه یکی از فاکتورهای روابط ایران و آلمان در چارچوب اتحادیه اروپا قرار دارد، عنوان کرد: آلمان عضو موثر اتحادیه اروپا است و از سوی دیگر روابط فراآتلانتیکی که در چارچوب روابط آلمان و آمریکا قابل ذکر است نیز بر روابط دو جانبه تاثیرگذار است.

سفیر ایران در آلمان در عین حال گفت: در روابط دو جانبه فارغ از این موضوعات مشکل خاصی وجود ندارد و ارتباطات اقتصادی و علقه ها بین دو کشور و مردم وجود دارد.

شیخ عطار افزود: اتحادیه اروپا با 27 کشور عضو کشورهایی را شامل می شود که روابط خوبی با ما ندارند مانند انگلیس و یا کشورهایی در آن هستند که در مقاطعی روابط بر اساس احساسات شخصی تاثیر پذیرفته مانند فرانسه. در این راستا آلمان نیز به عنوان عضو اتحادیه اروپا ناچار است از اتحادثه اروپا موثر باشد که در این زمینه گاهی اوقات نا همراهی هایی که در روابط بوجود می آید در تصمیمات اتحادیه اروپا مشاهده می شود.

وی به تاثیر آمریکا بر سایر کشورها اشاره کرد و گفت: آمریکا در شرایطی قرار دارد که هر چه جلوتر می شود دچار ضعف های بیشتری می شود و سعی می کند از هماهنگی روابط خود با برخی کشورها برای جبران آن ضعف ها استفاده کند و در این راستا فشارهایی که نمی تواند مستقیم وارد کند از طریق دوستان و متحدانش عمل می کند.

سفیر ایران در آلمان تاکید کرد: روابط ما با آلمان روابط بدی نیست و در بالاترین سطوح دیپلماتیک یعنی وزرای خارجه ملاقات ها و تبادل نظرها وجود دارد و این تنها در حوزه مسائل دو جانبه نیست بلکه در مسائل منطقه ای مانند افغانستان و بیداری اسلامی و ... دو کشور مذاکراتی داشته اند.

شیخ عطار در خصوص رفت و آمد هیئت های دیپلماتیک بین ایران و آلمان در سال 2012 عنوان کرد برای سال جدید میلادی برنامه ریزی هایی صورت گرفته که در این خصوص در حوزه دیپلماسی پارلمانی گروه های دوستی و روسای کمیسیون ها در این سال رفت و آمد خواهند داشت علاوه بر آن در طول سال ممکن است ملاقات هایی پیش بیاید.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: در سطح وزرای خارجه نیز علاوه بر ارتباطات تلفنی در حاشیه اجلاس ها سالی چند بار ملاقات صورت گرفته و از سوی دیگر در سال 2012 ملاقات هایی برای معاونین وزیر خارجه دو کشور در دست تنظیم است.

سفیر ایران در آلمان در رابطه با برگزاری اجلاس بن و این سئوال که آلمانی ها انتظار حضور ایران در سطح وزیر خارجه را نداشته اند گفت: وزیر خارجه آلمان به صورت تلفنی و در حاشیه اجلاس استانبول و سپس از طریق پیامی که به آقای صالحی ارسال کرد اظهار علاقه کرده بود که به خاطر اهمیت کنفرانس بن وزیر خارجه ایران در این اجلاس شرکت کند. بنابراین آلمانی ها این انتظار را داشتند اما بسیار تقدیر و تشکر نیز به خاطر این حضور کردند.

شیخ عطار در رابطه با اجلاس بن خاطر نشان کرد: بعد از برگزاری نخستین اجلاس در 10 سال قبل اتفاقات مهمی در افغانستان رخ داده بود و از این گذشته ناتو و آمریکا مشکلات عدیده ای در افغانستان ایجاد کرده بودند. بر همین اساس به مناسبت دهمین سال از برگزاری اجلاس بن یک که یک نوستالوژی برای برگزار کنندگان به شمار می رود اجلاس بن 2 برگزار شد.پ

وی ادامه داد: ایران در کنفرانس بن یک بسیار فعال بود و نقش داشت و در اجلاس اخیر نیز به همین شکل بود.

سفیر ایران در آلمان اظهار داشت:برخی کشورها فکر می کردند می توانند با دعوت از طالبان آشتی ملی یا مقدمه ای برای آشتی ملی در افغانستان ایجاد کنند اما موفق نشدند چرا که شناخت کافی از جریانات داخلی افغانستان ندارند و فکر می کردند با توافق با یکی دو نفر می توانند این موضوع را محقق کنند در حالیکه انگیزه ها پیچیدگی ها، خواست ها و موضوعات در افغانستان متکثر است که با اقدام چند ماهه شدنی نیست.

شیخ عطار به اشتباهات عدیده آمریکا و ناتو در افغانستان اشاره کرد و گفت: حمله چندی قبل آمریکایی ها به مردم پاکستان که منجر به کشته شدن برخی از آنان شد احساسات مردم پاکستان را جریحه دار کرد و پاکستان مجبور شد در اجلاس بن شرکت نکند که این موضوع نیز بر اجلاس اثر گذار بود.

وی در عین حال تصریح کرد: سطح و تعداد کشورهای شرکت کننده در اجلاس بن بالا بود هر چند برخی از این کشورها ارتباط خاصی با موضوع افغانستان نداشتند اما به عنوان نمایشی از حساسیت بر موضوع افغانستان در اجلاس شرکت کردند.

سفیر ایران در آلمان در رابطه با مذاکرات هیئت جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس گفت: رئیس ستاد افغانستان وزارت خارجه پیش از برگزاری اجلاس رسمی مذاکراتی در کمیته های مربوطه داشت و در حاشیه اجلاس نیز مواضع جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و تذکرات لازم مبنی بر اینکه اشتباهات نباید در افغانستان تکرار شود داده شد و پیام های جمهوری اسلامی ایران به خوبی در مطبوعات آلمانی مورد پردازش قرار گرفت.

شیخ عطار در عین حال گفت: قرار نبود در اجلاس بن تصمیم گیری صورت بگیرد که نیاز به تاثیر گذاری بر آن تصمیمات باشد.

وی در رابطه با برخی انتقادات مبنی بر کم بودن تعداد ملاقات های وزیر خارجه ایران در حاشیه اجلاس بن گفت: از صبح ساعت 9 تا 5 بعد از ظهر که وزیر خارجه می بایست در جلسه حضور می یافت و در حاشیه اجلاس نیز حدود 5 ملاقات داشت و ملاقات بیش از این در یک روز امکان پذیر نیست.

شیخ عطار گفت: آقای صالحی با دبیر کل سازمان ملل، وزرای خارجه ترکیه، بلغارستان، سوئد، آلمان، عراق و یک عضو کمیسیون دفاعی آلمان مذاکره داشت و گفتگو با وزیر خارجه آلمان نیز حدود یک ساعت و نیم طول کشید.

سفیر ایران افزود: همچنین آقای صالحی در مدت کم حضور در آلمان گفتگویی با نشریه فرانکفورتر که یکی از پرتیراژترین و مهمترین روزنامه های آلمان است مصاحبه مفصلی انجام داد.

وی در رابطه با انتشار عکسی در رسانه های داخلی از ملاقات وزیر خارجه ایران و آلمان که در آن صالحی چهره ای خندان و وستروله چهره ای عبوس دارد و مورد انتقاد قرار گرفته بود، گفت: کسانی که اینگونه تحلیل می کنند یا جوان هستند یا از آداب ملاقات های سیاسی اطلاع ندارند. چرا که در ملاقات های دیپلماتیک مرسوم است که عکاس و خبرنگاران فقط ابتدا و انتهای ملاقات ها حضور پیدا می کنند و ابتدای ملاقات ها نیز به تعارفات معمول می گذرد و هر چه رابطه اشخاص دوستانه باشد قطعا به حال و احوال و یادآوری نکات خوب و شیرین و ذکر خوبی های سفر به کشورهای یکدیگر می گذرد. مگر قرار است در ملاقات دعوا کنیم یا اخم؟!

شیخ عطار یادآور شد: اتفاقات وزیر خارجه آلمان نیز در عکس ها در حال خنده است و پرداختن به این موضوع بی انصافی بود و اقدامی غیر حرفه ای به شمار می رود چرا که بنده به عنوان یک فرد مطبوعاتی معتقدم اقدام صورت گرفته غیر حرفه ای بود.

سفیر ایران در آلمان در رابطه با موضع آلمان پیرامون بحرین گفت: آلمان ضمن اینکه در موضوع نقض حقوق بشر در بحرین موضع جدی اتخاذ می کند اما استاندارد دوگانه در رابطه با بحرین مربوط به همه کشورهای غربی است که در مقابل بحرین تنها اظهار تاسف کرده و تذکرمی دهند اما در خصوص برخی دیگر تهدید یا اقدام عملی صورت می دهند.

وی در رابطه با مذاکرات ایران و 1+5 و نیز طرح گام به گام روسیه نیز گفت: طرح رنوسیه هنوز به صورت مقدماتی به اعضای 1+5 داده شده و بین ایران و روسیه نیز مذاکراتی صورت گرفته تا این طرح مقدماتی به شکل طرحی قابل بحث در بیاید.

شیخ عطار در خصوص این سئوال که آیا آلمان نقش تشدید کننده تحریم ها علیه ایران را دارد یا تعدیل کننده، گفت: آلمان ها در چارچوب اتحادیه اروپا عمل می کنند و در مورد تحریم اقتصادی قطع نامه هایی که از طریق اتحادیه اروپا صادر می شود آلمان نیز مانند بقیه ناچار به اجراست اما در طول مذاکرات صدور قطعنامه مواردی دیده شده که آلمانی ها منطقی تر از دیگران برخورد کرده اند که نباید فشارها طوری باشد که مذاکره با ایران تحت الشعاع قرار بگیرد و علاوه بر این آلمان ها معتقدند که منطق مذاکره باید بر منطق خصومت غلبه داشته باشد.

وی در پایان در رابطه با محدودیت سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی در آلمان گفت: این تحریم مربوط به ایالات متحده است که هر شرکتی بیش از یک مبلغی به هواپیماهای ایرانی سوخت بدهد مورد تحریم قرار می گیرد اما شرکت هایی که هم اکنون به دلیل تحریم آمریکا به ایران سوخت نمی دهند هیچ کدام آلمانی نیستند و دولت آلمان نیز اعلام کرده اگر شرکتی آلمانی پیدا شود که بخواهد به هواپیماهای ایرانی سوخت بدهد ممانعت نخواهد کرد.