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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۹:۰۳

رئیس دانشگاه به مهر خبر داد:

فرسودگی 90 درصد خوابگاههای پسران در دانشگاه یزد

فرسودگی 90 درصد خوابگاههای پسران در دانشگاه یزد

رئیس دانشگاه یزد با اشاره به خوابگاههای این دانشگاه تاکید کرد که هر چند خوابگاههای پسرانه دانشگاه یزد دارای 90 درصد فرسودگی است اما اتاقهای این خوابگاهها با کیفیت بالا در اختیار دانشجویان قرار داده می شود.

میرعلی محمد میرمیبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: 90 درصد خوابگاههای فرسوده پسران دانشگاه یزد نیاز به بازسازی دارد اما اتاقهای 5 نفره با کیفیت بالا در اختیار دانشجویان قرار داده می شود و با صرف هزینه های تعمیرات، خوابگاهها را مقاوم می کنیم.

وی گفت: خوابگاه جدیدی برای پسران ساخته نشده چون بودجه های دانشگاه به تدریج اختصاص داده می شود.

به گفته رئیس دانشگاه یزد، خوابگاه دختران این مشکلات را ندارد و نه تنها دانشجویان دختر خوابگاهی از وضعیت خوابگاههای خود راضی اند بلکه خوابگاهها در مقابل زلزله و آتش سوزی مقاوم هستند.

میبدی ادامه داد: دانشگاه یزد خوابگاه خودگردان ندارد اما خوابگاههای این دانشگاه جوابگوی همه دانشجویان غیربومی است.

کد مطلب 1498907

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