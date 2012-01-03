فرسودگی 90 درصد خوابگاههای پسران در دانشگاه یزد

میرعلی محمد میرمیبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: 90 درصد خوابگاههای فرسوده پسران دانشگاه یزد نیاز به بازسازی دارد اما اتاقهای 5 نفره با کیفیت بالا در اختیار دانشجویان قرار داده می شود و با صرف هزینه های تعمیرات، خوابگاهها را مقاوم می کنیم.

وی گفت: خوابگاه جدیدی برای پسران ساخته نشده چون بودجه های دانشگاه به تدریج اختصاص داده می شود.

به گفته رئیس دانشگاه یزد، خوابگاه دختران این مشکلات را ندارد و نه تنها دانشجویان دختر خوابگاهی از وضعیت خوابگاههای خود راضی اند بلکه خوابگاهها در مقابل زلزله و آتش سوزی مقاوم هستند.

میبدی ادامه داد: دانشگاه یزد خوابگاه خودگردان ندارد اما خوابگاههای این دانشگاه جوابگوی همه دانشجویان غیربومی است.