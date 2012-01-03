کمبود کلاس برای پایه ششم نداریم

مرتضی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای نظام آموزشی جدید در دوره راهنمایی و متوسطه مشکل کمبود فضا نداریم اما درباره پایه ششم ابتدایی نیز که به دوره ابتدایی اضافه شده باید بگویم که در روستاها که مشکلی وجود ندارد و در شهرهای بزرگ نیز طی سالهای گذشته فضای آموزشی به اندازه کافی ساخته شده و مسئله حادی به وجود نمی آید.

وی گفت: در سال 1384، زیربنای آموزشی ما 49 میلیون مترمربع بود که در سال جاری به 56 میلیون متر مربع رسیده است و قطعا در دوره ابتدایی اتاقها و مکانهای دیگری وجود دارد که به پایه ششم ابتدایی را به آن اختصاص دهند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس درباره اینکه آیا براساس نظام آموزشی جدید ساخت و ساز مدارس نیز تغییر می کند، گفت: ساخت مدارس هم اکنون مجتمع محور شده است اما به شکل کلی سازمان نوسازی براساس نیاز مناطق آموزش و پرورش و درخواست آنها مدرسه سازی می کند و براساس جمعیت آن منطقه وسعت مدرسه را در نظر می گیریم.

وی درباره مشکل مدارس دو نوبته همزمان با اجرای نظام آموزشی جدید گفت: هنوز مدارس دو نوبته در کشور وجود دارند اما تعداد آنها در سال تحصیلی جاری به شدت کاهش یافت؛ باید آخرین آمار را استخراج و براساس آن تصمیم گیری کنیم.

رئیسی در ادامه با اشاره به میانگین فضای آموزشی کلاسهای درس گفت: در گذشته سرانه کلاس درس بین 90 تا 100 متر بود که هم اکنون به 150 مترمربع رسیده است.