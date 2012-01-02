35 میلیارد ریال برای ساخت مخازن آب گلستان هزینه می شود

علی اکبر علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هدف تامین و ذخیره آب شرب کافی برای شهروندان، 10 مخزن جدید در استان گلستان احداث خواهد شد.

وی افزود: این مخازن در مجموع 42 هزار پانصد متر مکعب ظرفیت دارند و مبلغ 3.5 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت آنها در سالجاری هزینه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آبفا گلستان اظهار داشت: عملیات احداث مخازن 10هزار متر مکعبی اوحدی گرگان،10هزار مترمکعبی علی آباد، 2هزار متر مکعبی مینودشت ،5 هزار متر مکعبی آزادشهر ،2 هزار متر مکعبی سرخنکلاته و دو هزار متر مکعبی فاضل آباد با بیش از 95 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.

به گفته وی، عملیات اجرایی مخزن و ایستگاه پمپاژ خرگوش تپه گرگان با ظرفیت 1500 متر مکعب و با اعتبار 30 هزار میلیون ریال آغاز شده است.

وی همچنین عنوان کرد: احداث 15 کیلومتر خط انتقال آب شرب با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان در سال 90 در دستور کار این شرکت قرار گرفته که تا به حال 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

علیمرادی یادآور شد: در سال جهاد اقتصادی صدوپنج پروژه در حوزه آبرسانی به شهرهای استان گلستان در حال اجراست.