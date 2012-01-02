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۱۲ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

تا سال 92/

بی ‌سوادی تا سال 92 در صومعه ‌سرا ریشه کن می شود

بی ‌سوادی تا سال 92 در صومعه ‌سرا ریشه کن می شود

رشت - خبرگزاری مهر: سرپرست نهضت سوادآموزی شهرستان صومعه سرا از برگزاری جشن پایان بی ‌سوادی تا سال 92 در این شهرستان خبر داد.

 علی بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  نرخ جمعیت با سوادی طبق آمار سال‌ های 57 تا 88 در صومعه سرا افزون بر 88 هزار و 762 نفربوده که 43.9 درصد از کل جمعیت این شهرستان را تشکیل می ‌دهند.

وی ادامه داد: سواد آموزی قشرکم ‌سواد و بی ‌سواد جامعه اقدامی مهم و علمی است که اهداف آن تا پایان برنامه پنجم توسعه با همکاری آموزش و پرورش تحقق می ‌یابد.

سرپرست نهضت سواد آموزی صومعه سرا با بیان اینکه افزون بر27 نفر از آموزشیاران نهضت سواد آموزی این شهرستان در نوبت استخدام رسمی آموزش و پرورش قرار دارند، گفت: این افراد تا پایان سال آینده جذب می شوند. 

وی همچنین میزان شاخص با سوادی جمعیت پنج هزار نفری روستایی و شهری زیر پوشش نهضت سوادآموزی صومعه ‌سرا در سال جاری را 94.28 درصد عنوان کرد و یادآورشد: طرح سواد آموزی با همیاری آموزشیاران در بیش از75 روستای این شهرستان درحال انجام است.

کد مطلب 1499006

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