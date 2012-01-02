جشنواره فیلم پروین اعتصامی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم علاوه بر رونمایی از پوستر ششمین دوره جشنواره که در قالب کیک به تصویر درآمده بود، یکی از فیلمهای منتخب جشنواره با عنوان "شیر تلخ" اثر ناصر ضمیری به نمایش درآمد، همچنین مستند "فصلی از هستی" به کارگردانی پوران صارمی با موضوع زندگی پروین اعتصامی برای حاضرین در سالن پخش شد.
در ابتدای این مراسم که اجرای آن برعهده الیزابت امینی از بازیگران سینما و تلویزیون بود، پیام جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد خوانده شد.
شمقدری: جشنواره پروین اعتصامی میتواند پنجرهای زیبا به روی سینمای ایران بگشاید
در متن این نامه چنین آمده بود : پروین اعتصامی نماد زن مسلمان ایرانی است که در تنگنای روزگار خویش و در عصر هجمههای فرهنگی دین زدایی، هیچگاه روی از معنویت و باورهای انسانی و اسلامی برنتافت و چون دیگران تن به لباس تفکر غربی نپوشاند.
آنچه از آثار او و اشعار گرانمایه این هنرمند برمیآید، دلسپردگی به باورها و ارزشهای انسانی است و ادبیات تعلیمی او به زبان شیوا و محکم خود، گواه این موضوع است.
مناظرههای گوناگون بین اشیاء، تصویرگری متبحرانه از موضوعات، داشتن نگاه ژرف و عمیق به جامعه و مبانی اجتماعی، قرار دادن اخلاقگرایی به عنوان محور اصلی اجتماع، باور به جهان دیگر، درون مایه اشعار این بانوی عارفه و حکیمه است. اگرچه در ادبیات و هنر ایران بانون هنرمند آثاری جاودانه خلق کردهاند اما پروین جایگاه ویژه خود را دارد و رجوع به اندیشههای ناب او و الگو گرفتن از نگاه و روش او میتواند ادامه راهی شگرف و چشم اندازی عمیق در پیمودن مسیر هنر والای این سرزمین باشد.
پروین اعتصامی حقیقتا فرزند زمان خویش بود به نوعی هم در برابر تحجر و واپسگرایی ایستاد و هم اندیشه خود را در خدمت روشنفکرمآبهای دگر اندیش نسپرد و راه اعتدال را برگزید و برهمان سیاق ملی و اسلامی و انسانی اندیشید.
امید است جشنواره فیلم پروین اعتصامی در این مسیر گام بردارد تا بتواند پنجرهای زیبا به روی سینماگران و سینمای ایران به ویژه بانوان فیلمساز این مرز و بوم بگشاید.
محمدرضا اصلانی: جشنواره پروین اعتصامی آبروی سینمای ایران است
رییس هیات داوران ششمین دوره جشنواره پروین اعتصامی در آیین افتتاحیه این جشنواره گفت: ذات سینما گفتگو است، گفتگویی که نه فقط در عرصه عمل مطرح میشود بلکه اندیشه را شکل میدهد.
وی افزود: این اصل گفتوگو که اکنون در نقد مدرن جایگاه مهمی دارد، یک قرن پیش، در اشعار بانویی در ادبیات فارسی به شکل مناظره میان افراد و اشیاء مطرح شده بود و به همین علت است که نام "پروین اعتصامی" به عنوان یک اسم و یک پرچم برای این جشنواره انتخاب شده است.
اصلانی در ادامه گفت: سینمای امروز ما باید گفتگو را در جامعه گسترش دهد و بتواند خود با جامعه وارد گفتگو شود.
وی با اشاره به اینکه برگزاری ششمین دوره جشنواره پروین اعتصامی یک سال به تاخیر افتاده است، گفت: اگر تلاشهای مازیار رضا خانی و فرناز قیصری پور به عنوان دبیر و مدیر اجرایی جشنواره نبود و اگر مشکلات از طرف معاونت سینمایی و مدیریت جشنوارههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حل نمیشد، شاید اکنون نیز شاهد برگزاری این جشنواره نبودیم.
اصلانی تعداد بانوان فیلسماز ایران را در جهان بینظیر دانست و افزود: این واقعیت عینی نشاندهنده این است که جامعه ما همواره به دنبال ساختن خود است و جشنواره پروین اعتصامی با معرفی این هنرمندان، آبروی سینمای ایران است.
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