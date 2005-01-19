فرامرز قريبيان: اميدوارم قضاوت بدون حرف و حديثي انجام دهم

فرامرز قريبيان بايگر نام آشناي سينما و داور بخش مسابقه سينماي ايران جشنواره فيلم فجر در گفت و گوي اختصاصي باخبرنگار مهر گفت : فكر مي كنم امسال در بخش داوري فيلم فجر البته به غير از خودم، داوران بسيار خوبي انتخاب شده اند. همه داوران از بزرگان، اساتيد سينماي ايران هستند. اميدوارم با همفكري و مشورت با ساير داوران بخش مسابقه بتوانيم داوري و قضاوت منصفانه اي انجام بدهم و هيچ حرف و حديث شك و شبهه اي در مورد داوري بعدا ايجاد نشود. اميدوارم فيلم هاي خوبي در جشنواره ببينيم كه قطعا هم همين گونه خواهد بود. به هر حال سينماي ايران روزبه روز بيشتر در سينماي دنيا مطرح مي شود و جوايز متعددي را نيز به دست مي آورد پس آثار حاضر درجشنواره فيلم فجر نيز بايد با دقت داوري شود .

وي در مورد اين كه از چه روزي به ديدن فيلم هاي بخش مسابقه اقدام مي كنيد پاسخ داد: به احتمال زياد از شروع هفته آينده از سوم يا چهارم بهمن فيلم ديدن را شروع مي كنيم.

قريبيان در مورد حضور چشمگير جوانها در عرصه كارگرداني فيلم در جشنواره گفت: من هميشه به جوانها اعتقاد داشته ام. به هر حال سينماي حرفه اي است كه نياز به جوان و جوان گرايي دارد. مطمئنم جوانهايي كه امسال فيلم ساخته اند كارهاي خوبي ارائه داده اند. خود من هم از هيچ كمكي به جوانها رويگردان نيستم. همانطوريكه در دو تجربه اول و دوم اصغر فرهادي با او به همكاري پرداختم.

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر فرامرز قريبيان فعاليتش را در عرصه بازيگري با فيلم بيگانه بيا ساخته مسعود كيميايي آغاز كرد و بعد از مدتي وققه به خاطر سفر به آمريكا، ادامه فعاليتش در عرصه بازيگري را با فيلم خاك ساخته مسعود كيميايي آغاز كرد، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز فعاليتهاي بازيگريش را تداوم داد. تنوع نقش ها و توانايي اين بازيگر در ايفاي نقش هاي تاثير گذار او را به بازيگري ماندگار بدل كرده است . وي همچين در دو دوره جشنواره فيلم فجر برنده سيمرغ بلورين بهترين بازيگر شده است.