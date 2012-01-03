جزئیات کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب راه آهن

عبدالعلی صاحب محمدی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب در شرکت راه آهن تعریف شده است، گفت: کشور ما در موقعیتی قرار دارد که از سمت جنوب به آب های خلیج فارس و دریای عمان و به کشورهای آسیای جنوب شرقی و کشورهای چین و ژاپن دسترسی دارد.
مدیرعامل شرکت راه آهن تصریح کرد: از سمت غرب و شمال هم کشور ما به سمت اروپا، روسیه، کشورهای قفقاز و حاشیه دریای خزر دسترسی دارد بنابراین اینها مزیت ایران برای ایجاد کریدورهای متخلف است.
وی با بیان اینکه کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب را در کشور تعریف کردیم، گفت: در کریدور شمال به جنوب مسیر چابهار به سمت شمال و بندرعباس از شرق دریای خزر به سمت شمال و همچنین مسیر بندرعباس به سمت شمال از غرب دریای خزر تعریف شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درمورد کریدور شرقی- غربی، اظهار داشت: مسیر سرخس که ایران به را به کشورهای CIS متصل می کند هم اکنون هم برقرار است و صادرات، واردات و ترانزیت کالا از این طریق انجام می گیرد.
صاحب محمدی با اشاره به مسیر کرمانشاه-خسروی، افزود: این مسیر هم جزو کریدور شرق به غرب کشور است که عملیات عمرانی آن در حال انجام است همچنین از مسیر زاهدان هم در این کریدور بهره برداری می شود.
