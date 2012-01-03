به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی" سیارهای به نام بگبو" به کارگردانی هاتف علیمردانی تهیهکنندگی داریوش بابائیان برای حضور در جشنواره سیام فیلم فجر به دفتر جشنواره ارائه میشود. این فیلم سینمایی پیش از این در جشنواره کودک و نوجوان اصفهان حضور داشته است.
این فیلم انیمیشن - رئال درباره موجودی است که از فضا به زمین میآید. سروش صحت، رضا شفیعیجم، بهاره رهنما، علی صادقی، یوسف صیادی و سحر ولدبیگی بازیگران "سیارهای به نام بگبو" هستند.
علیمردانی پیش ازاین فیلم سینمایی"راز دشت تاران" را به طور مشترک با محمد لطفعلی کارگردانی کرده بود."سیارهای به نام بگبو"دومین تجربه کارگردانی این فیلمساز است.
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