گفتمان دینی با موضوع "مزیت های عفاف و حجاب" در تفت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفت گفتمان دینی با موضوع مزیت های پوشش و حجاب در نماز خانه مدرسه راهنمایی دخترانه معلم برگزار شد.

در این گفتمان سلطانی استاد حوزه و دانشگاه مزیت های پوشش و عفاف را برای دانش آموزان بیان کرد و به سئوالات دانش آموزان در این زمینه پاسخ گفت.

این گفتمان با هماهنگی اداره تبلیغات اسلامی و همکاری موسسه آوای وحی، آموزش و پرورش شهرستان و مسئولان این آموزشگاه برگزار شد.

برگزاری مسابقه "هفتمین خورشید" در یزد

‌به همت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان یزد مسابقه "هفتمین خورشید" بر روی سایت اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد قرار گرفت.

مدیر موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان یزد اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن سالروز میلاد امام هفتم حضرت امام موسی کاظم (ع) مسابقه این هفته از مقاله "هفتمین خورشید" تهیه شده است که شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به سایت تبیان یزد در این مسابقه شرکت کنند.

امین نظارات افزود: مهلت شرکت در این مسابقه از 10 تا 16 دی ماه است و اسامی برندگان در تاریخ 17 دی ماه در سایت تبیان یزد منتشر خواهد شد.

به پنج نفر از برندگان جوایز فرهنگی نفیسی اهدا خواهد شد.

برگزاری همایش تجلیل از خانواده های طلاب شاهد و ایثار گر در طبس

با حضور فرماندار، رئیس اداره تبلیغات اسلامی و مسئولان ادارات و نهادها همایش تجلیل از خانواده های شاهد و ایثار گر در محل فرمانداری برگزار شد.

در این همایش که دبیرکل جمعیت شاهد و ایثارگر و مسئولان ادارات و نهادها شرکت داشتند با اهدای لوح و جوایزی از خانواده و فرزندان شاهد و ایثارگر تقدیر شد.

در پایان این همایش از سند چشم اندار شهر اسلامی رونمایی شد و به امضای عابدی نماینده مجلس، فرماندار، دفتر امام جمعه و رئیس اداره تبلیغات اسلامی رسید.

بازدید از انجمن اسلامی فاطمیه روستای اسد آباد ابرکوه

به منظور نظارت و قدردانی از فعالیت اعضای انجمن اسلامی فاطمیه روستای اسدآباد اسفند آباد توسط رئیس اداره تبلیغات اسلامی و غلامرضا زارع کارشناس تشکل ها و انجمن های اسلامی بازدید و راهکارهای لازم ارائه شد.

در این مراسم حجت الاسلام محمد پورقیومی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه ضمن تقدیر از فعالیت بسیار خوب این انجمن، اهداف و برنامه های این انجمن را ستود و آن را نشانه یک انجمن فعال و در خور ستایش و تقدیر دانست.

وی همچنین به بیان مسائل اخلاقی و رفتار عملی توسط مخاطبان به خصوص اعضای هیئت امنای انجمن پرداخت.

انجمن فاطمیه این روستا یکی از 15 انجمن شهرستان است که چند مرتبه به پاس خدمات خوب فرهنگی مورد تقدیر قرار گرفته است.