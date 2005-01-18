اكنون زمان ديپلماسي و گفتگو است// آمريكا به تنهائي نمي تواند موفق باشد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، رايس دربيانيه خود درافتتاحيه كميته روابط خارجي سنا اعلام كرد: تعامل ما با بقيه جهان بايد بر اساس گفتگو و همگوئي باشد نه تك گوئي.

رايس گفت: "ما بايد از ديپلماسي آمريكائي براي كمك به ايجاد يك توازن قدرت در دنيائي كه طرفدار آزادي هستند استفاده كنيم. ديپلماتهاي آمريكائي براي گسترش و توسعه دموكراسي نياز دارند تا فعال باشند، با تروريسم بجنگند، فقر را كاهش دهند و از كشورخودمان حمايت كنند".

اين ديپلمات آمريكايي اعلام كرد: آمريكا به تنهائي نمي تواند موفق شود اما تذكر داد كه به متحدين سنتي و يا مؤسسات چند جانبه اجازه نخواهد داد تا درمسير و سرراه اقدامات مؤثر واشنگتن قرار گيرند و اين مؤسسات و متحدين مي توانند دولتهاي عاشق آزادي را تقويت كنند.

رايس در اظهارات خود سه كار ويژه اصلي براي ديپلماسي آمريكا برشمرد:

* اتحاد با دموكراسي ها براي ساخت يك نظام جهاني بر اساس ارزشهاي مشترك و حكومت قانون آمريكا.

*كمك به دموكراسيها براي از بين بردن تهديدات امنيتي مشترك.

*گسترش آزادي و دموكراسي در سراسر جهان.