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۲۹ دی ۱۳۸۳، ۱۷:۵۱

رايس در يك چرخشي آشكار خطاب به نمايندگان سنا:

اكنون زمان ديپلماسي و گفتگو است// آمريكا به تنهائي نمي تواند موفق باشد

كانداليزا رايس نامزد وزارت خارجه آمريكا اظهار داشت كه اكنون زمان ،زمان ديپلماسي است و وي براي مبارزه با تروريسم با قدرتها و دموكراسي هاي جهان همكاري خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، رايس دربيانيه خود درافتتاحيه كميته روابط خارجي سنا اعلام كرد: تعامل ما با بقيه جهان بايد بر اساس گفتگو و همگوئي باشد نه تك گوئي.

رايس گفت: "ما بايد از ديپلماسي آمريكائي براي كمك به ايجاد يك توازن قدرت در دنيائي كه طرفدار آزادي هستند استفاده كنيم. ديپلماتهاي آمريكائي براي گسترش و توسعه دموكراسي نياز دارند تا فعال باشند، با تروريسم بجنگند، فقر را كاهش دهند و از كشورخودمان حمايت كنند".

اين ديپلمات آمريكايي اعلام كرد: آمريكا به تنهائي نمي تواند موفق شود اما تذكر داد كه به متحدين سنتي و يا مؤسسات چند جانبه  اجازه نخواهد داد تا درمسير و سرراه اقدامات مؤثر واشنگتن قرار گيرند و اين مؤسسات و متحدين مي توانند دولتهاي عاشق آزادي را تقويت كنند.

رايس در اظهارات خود سه كار ويژه اصلي براي ديپلماسي آمريكا برشمرد:

* اتحاد با دموكراسي ها براي ساخت يك نظام جهاني بر اساس ارزشهاي مشترك و حكومت قانون آمريكا.

*كمك به دموكراسيها براي از بين بردن تهديدات امنيتي مشترك.

*گسترش آزادي و دموكراسي در سراسر جهان.

 

کد مطلب 149910

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