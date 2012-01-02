330 کیلومتر از حریم راههای کشور نهالکاری می شود

حسین محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهرف اعتبار اجرای این طرح را 80 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: بیش از 200 هزار اصله نهال در این طرح غرس می شود.

وی یادآورشد: تاقبل از اجرای این طرح بیش از سه هزار و 200 کیلومتر از حریم راههای کشور نهالکاری شد و بیش از دو میلیون و 750 اصله نهال در آن غرس شد.

وی عنوان کرد: سهم گلستان از اجرای این طرح 500 کیلومتر با 50 هزار اصله نهال بوده است.

به گزارش مهر، محمد تقی جوان شورابی مدیرکل راه و ترابری گلستان نیز به عنوان مدیر طرح ملی درختکاری راههای شریانی کشور انتخاب شده است.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.