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۱۲ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

محبوبی در گفتگو با مهر:

330 کیلومتر از حریم راههای کشور نهالکاری می شود

330 کیلومتر از حریم راههای کشور نهالکاری می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر طرح ملی درختکاری راههای کشور گفت: در سال جاری 330 کیلومتر از حریم راههای کشور نهالکاری می شود.

حسین محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهرف اعتبار اجرای این طرح را 80 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: بیش از 200 هزار اصله نهال در این طرح غرس می شود.

وی یادآورشد: تاقبل از اجرای این طرح بیش از سه هزار و 200 کیلومتر از حریم راههای کشور نهالکاری شد و بیش از دو میلیون و 750 اصله نهال در آن غرس شد.

وی عنوان کرد: سهم گلستان از اجرای این طرح 500 کیلومتر با 50 هزار اصله نهال بوده است.

به گزارش مهر، محمد تقی جوان شورابی مدیرکل راه و ترابری گلستان نیز به عنوان مدیر طرح ملی درختکاری راههای شریانی کشور انتخاب شده است.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.

کد مطلب 1499107

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