پايان 2 روز گفتگوهاي هسته اي ژنو // 3 كارگروه 20 ساعت مذاكره كردند // نشست بعدي فوريه برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" ، در اين مذاكرات طولاني كه در كارگروه سياسي 4 ساعت ، اقتصادي 5 ساعت و نيز هسته اي 10 ساعت به طول انجاميد ، طرف ايراني و اروپايي مواضع خود درباره جزئيات كاري در 3 كارگروه را مطرح كرده و به بحث پيرامون آنها پرداختند.

طرف ايراني در اين نشست ها ، در پاسخ به مذاكره كنندگان اروپايي به بيان برنامه خود براي توليد 7000 مگاوات برق هسته اي پرداخت و 3 كشور را از جزئيات اين قصد مبني بر راه اندازي نيروگاه هاي جديد اتمي ، آگاه كرد.

خبرنگار "مهر" همچنين كسب اطلاع كرد ؛ در طول مذاكرات ژنو ، نمايندگان تهران ، لندن ، پاريس و برلين بر لزوم ادامه و پيشروي اين مذاكرات تاكيد داشتند و با آنكه در برخي زمينه ها گفتگوهاي سخت و طولاني صورت گرفت ، اما طرفها سعي در حل اختلافات و پيشروي در روند مذاكرات داشتند.

اين گزارش مي افزايد : در برخي موارد ديگر هم كه اختلافات همچنان باقي ماند ، دو طرف ادامه مذاكرات را تا حصول نتيجه ، به جلسات بعد موكول كردند.

در مذاكرات ديروز و امروز همچنين مقرر شد كه دور بعدي مذاكرات هسته اي طي 2 تا 3 هفته آينده - ماه فوريه - در ژنو برگزار شود ؛ اما زمان قطعي گفتگوهاي بعدي نهايي نشد.

به گزارش خبرنگار "مهر" ، تعداد اعضاي هيات مذاكره كننده جمهوري اسلامي ايران در هر كدام يك از 3 كارگروه حدود 10 نفر بوده و كشورهاي اروپايي نيز با همين تعداد عضو حضور داشته اند. محل برگزاري اين نشست ها به صورت جداگانه در نمايندگي هاي كشورهاي انگليس ، فرانسه و آلمان بوده است.

پيشتر اعلام شده بود ، در اين نشست علاوه بر نمايندگان اين 3 كشور ، فرستادگان اتحاديه و كميسيون اروپايي نيز حضور دارند.

"سيروس ناصري" مسووليت كميته هسته اي ، "مجيد تخت روانچي" سفير جمهوري اسلامي در جمهوري فدرال سوئيس به عنوان مسوول گروه كاري سياسي امنيتي و نيز "كيا طباطبايي" مديركل همكاري هاي چند جانبه وزارت امور خارجه ، مسئوليت گروه همكاري هاي تكنولوژي و اقتصادي را بر عهده دارد.