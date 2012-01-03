علی قوی‌تن دراین باره به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی"پرواز بادبادک‌ها" را برای حضور در جشنواره سی‌ام فیلم فجر به دفتر جشنواره ارائه کرده‌ام. همچنین قرار است به تازگی کار بر روی پروژه جدیدی را آغاز کنم که متفاوت با فیلم‌های قبلی‌ام است.

وی ادامه داد: در حال حاضر به همراه عوامل فیلم در مشهد مقدس حضور داریم و مهمان امام رضا(ع) هستیم. قرار است روز چهارشنبه این فیلم در مشهد به نمایش درآید و حضورعوامل فیلم در مشهد در واقع جزء جوایزی است که "پرواز بادبادک‌ها" در جشنواره کودک و نوجوان اصفهان دریافت کرده بود.

فیلم سینمایی "پرواز بادبادک‌ها" برای مخاطب کودک و نوجوان ساخته شده‌است و در ارتباط با واقعیت‌هایی از زندگی دشوار دانش‌آموزان مدرسه‌ای روستایی است که معلم این مدرسه با سختی‌هایی قصد دارد با بچه‌های مدرسه همراه شود و مشکلات‌شان را بر طرف کند. روناک پوریادگار بازیگر بزرگسال فیلم است و بازیگر نقش اصلی کودک علی معرفتی است.

علی قوی‌تن کارگردانی فیلم‌های سینمایی "نسکافه داغ داغ"، "سنجاقک‌های برکه سبز"، "سرود تولد" و... را در کارنامه دارد.

