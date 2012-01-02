خبرنگاران سهمیه بلیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "خشکسالی و دروغ" که از هفته گذشته توانسته اجراهای خود را بعد از اعمال اصلاحات از سر بگیرد از این پس بدون اختصاص بلیط مهمان و با همه ظرفیت گیشه به فروش میرسد. اما با توجه به کنسل شدن سهمیه تماشاخانه ایرانشهر از طرف گروه نمایشی، این شایعه پخش شد که خبرنگاران بنا به خواست کارگردان باید از گیشه بلیط نمایش را خریداری کنند و به آنها سهمیهای تعلق نمیگیرد.
محمد یعقوبی کارگردان این نمایش در این باره به خبرنگار مهر گفت: به دلیل اینکه من هنوز نتوانستهام مسئولان ایرانشهر را راضی کنم که این نمایش به صورت دو اجرایی و هر شب در دو سانس اجرا شود ناگزیر شدیم صد درصد بلیطها را به فروش برسانیم. بنابراین همه بلیطهای مهمان گروه و همچنین بلیطهای مهمانی که از طرف ایرانشهر در اختیار مخاطبان قرار میگرفته کنسل و از صد درصد فروش گیشه استفاده میکنیم.
وی ادامه داد: متاسفانه تا امروز علیرغم استقبال از نمایش، به علت اینکه"خشکسالی و دروغ" مدتی متوقف شد و نمیتوانیم هر شب دو اجرا داشتهباشیم دچار ضرر مالی شدهایم. اما این طرح به آن معنا نیست که خبرنگاران نمیتوانند از نمایش دیدن کنند. بلکه اهالی رسانه میتوانند به جای روابط عمومی مجموعه ایرانشهر از طریق روابط عمومی گروه نمایش نوشین جعفری و یا دستیار من محمد قدس اقدام به تهیه بلیط کنند.
نمایش "خشکسالی و دروغ" هر شب ساعت 20 با بازی علی سرابی، آیدا کیخایی، پیمان معادی و باران کوثری در سالن شماره یک مجموعه ایرانشهر روی صحنه میرود.
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