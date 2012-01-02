به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رجبی اظهارکرد: خانواده‌ زندانیان به‌عنوان آسیب‌پذیرین قشر اجتماع در مواجه با مشکلات و مسائل زندگی نیازمند آموزش‌های لازم هستند.

وی اظهار داشت: این دوره‌های آموزشی با هدف افزایش سطح بهداشت روانی خانواده‌های زندانیان و پیشگیری از آسیب‌های فردی و اجتماعی دوره آموزشی با شاخصه‌های کاهش آسیب رفتارهای پرخطر برگزار می‌شود.

رئیس اداره زندان نیشابور با بیان اینکه این دوره‌های آموزشی به‌همت ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر در زندان و انجمن حمایت از زندانیان شهرستان برگزار می‌شود، گفت: به‌ طور میانگن 50 نفر از خانواده‌های زندانیان، آموزش لازم را در موضوعات پیشگیری از اعتیاد، آشنایی با انواع مواد مخدر و عوارض آن، چگونگی برخورد با معتادان، نقش خانواده در پیشگیری از مصرف مواد مخدر، مهارت‌های اساسی زندگی و نقش آموزه‌های دینی و اسلامی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فرا می‌گیرند.

رجبی تصریح کرد: این دوره‌های آموزشی بر اساس مصوبات ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر زندان نیشابور و هفته‌ای یک جلسه در محل هیئت دوازده امامی برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: در این دوره آموزشی به زندانیانی که خانواده‌های آنان در جلسات آموزشی شرکت فعال داشته باشند از امتیازات لازم برخوردار می‌شوند.