به گزارش خبرگزاری مهر، "شیمشک"(شهاب‌سنگ) با موضوع سیر زندگی و خدمات محمدحسین مبین ملقب به پدر جذام ایران ساخته شده و نگاهی هم به بیماری جذام در 40 سال گذشته دارد.

"شب را و روز را هنوز را " هم تلاش کرده افت و خیزهای زندگی کودکان کار و خیابان را نشان دهد. فرهاد عیوضی عضو انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران است. نمایش فیلم های مستند در خانه هنرمندان با مشارکت انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران و مدیریت خانه هنرمندان صورت می پذیرد و ورود به سالن نمایش برای عموم آزاد است.

عوامل فیلم "شیمشک" ( شهاب‌سنگ) عبارتند از: تدوین: حمید ثقفی، فرهاد عیوضی، گروه تصویربرداری: احمد دزفولی، سجاد زنگنه و هماهنگی: وحید شیخ بگلو.

عوامل فیلم "شب را و روز را هنوز را "عبارتند از: تحقیق: فریده حمیدی، فرهاد عیوضی، گروه تصویربرداری: محمود شفیعی، جمشید خاوری، تدوین: موحد شادرو، منشی صحنه: مریم احمدخانی و مشاور روانشناس: دکتر مریم نقیب زاده.