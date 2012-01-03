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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۰۱

به کارگردانی فرهاد عیوضی/

"شب را روز را هنوز را “و "شیمشک" مهمان خانه هنرمندان می‌شوند

"شب را روز را هنوز را “و "شیمشک" مهمان خانه هنرمندان می‌شوند

انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران سه‌شنبه 13دی فیلم‌های مستند"شب را روز را هنوز را“و "شیمشک" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی فرهاد عیوضی را، در خانه هنرمندان به نمایش می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "شیمشک"(شهاب‌سنگ) با موضوع سیر زندگی و خدمات محمدحسین مبین ملقب به پدر جذام ایران ساخته شده و نگاهی هم به بیماری جذام در 40 سال گذشته دارد.

"شب را و روز را هنوز را " هم تلاش کرده افت و خیزهای زندگی کودکان کار و خیابان را نشان دهد. فرهاد عیوضی عضو انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران است. نمایش فیلم های مستند در خانه هنرمندان  با مشارکت  انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران و مدیریت خانه هنرمندان صورت می پذیرد و ورود به سالن نمایش برای عموم آزاد است.

عوامل فیلم "شیمشک" ( شهاب‌سنگ) عبارتند از: تدوین: حمید ثقفی، فرهاد عیوضی، گروه تصویربرداری: احمد دزفولی، سجاد زنگنه و هماهنگی: وحید شیخ بگلو.

عوامل فیلم "شب را و روز را هنوز را "عبارتند از: تحقیق: فریده حمیدی، فرهاد عیوضی، گروه تصویربرداری: محمود شفیعی، جمشید خاوری، تدوین: موحد شادرو، منشی صحنه: مریم احمدخانی و مشاور روانشناس: دکتر مریم نقیب زاده. 

کد مطلب 1499236

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