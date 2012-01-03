دو رکابزن یزدی در اردوی تیم ملی حاضر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی دوچرخه سواری جوانان کشورمان به منظور حضور در نوزدهمین رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی آسیا از 12 دی ماه آغاز شده و دو رکابزن یزدی نیز در این اردو حضور دارند.

نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان از تاریخ 20 تا 30 بهمن ماه در شهر کوالالامپور کشور مالزی برگزار خواهد شد و به همین منظور 12 رکابزن ملی پوش کشورمان تمرینات خود را به میزبانی پیست دوچرخه سواری مجموعه آزادی آغاز می کنند.

در لیست نفرات دعوت شده به این اردو نام ابوالفضل زارع زاده و علی اکبر زارعی دو رکابزن یزدی به چشم می خورد.

ارتقای داوران کاراته یزد

داوران بانو کاراته کار یزدی در آزمون ارتقاء داوری کشوری نمره قبولی را کسب کردند.

نتایج آزمون ارتقاء داوری بانوان کاراته کار کشور که زیر نظر فریبا مدنی، عضو شورای داوری جهان انجام شده بود، پس از بررسی های نهایی اعلام شد.

مونا فریور راد و فهیمه حسینی مرام دو داور یزدی توانستند گواهینامه معتبر حضور در این دوره را کسب کنند.

حضور تیم دارت تالاسمی استان در مسابقات قهرمانی کشور

تیم دارت تالاسمی هیئت ورزشی بیماری های خاص و پیوند اعضاء استان از 20 دی ماه در مسابقات قهرمانی کشور شرکت می کند.

مصطفی جعفری و محسن دهقان چناری دو ورزشکاری هستند که از سوی هیئت بیماری های خاص و پیوند اعضای استان به مربیگری و سرپرستی علیرضا محمدی خرمدشتی به مسابقات دارت قهرمانی کشور اعزام می شوند.

مسابقات دارت قهرمانی کشور از 20 دی ماه به مدت سه روز به میزبانی استان قم برگزار خواهد شد.