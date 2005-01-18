ما بايد در قبال ايران و كره شمالي متحد باشيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سي ان ان، نامزد وزارت خارجه آمريكا كه براي پاسخگوئي به سؤالات سناتورها به مجلس سنا رفته است اعلام كرد كه با سياست واحدي در برابر اين دو كشور اتخاذ كنيم.

وي در ادامه اعلام كرد كه كره شمالي و ايران هسته اي براي آمريكا غير قابل پذيرش است.

همچنين وي مدعي شد در كشورهائي همچون كره شمالي، عراق، كوبا، بلاروس ،ايران، زيمبابوه و ميانمار ديكتاتوري و پايگاههاي آن وجود دارد كه نيازدارد تا از نزديك مورد بررسي قرار گيرد و آمريكا در كنار مردم ستم ديده كل جهان ايستاده است.

وي همچنين با اشاره به روسيه اعلام كرد كه آمريكا و روسيه مي توانند در مورد نگراني هاي مشترك با هم همكاري كنند.

رايس در مورد مساله صلح خاورميانه و درگيري بين اسرائيل و فلسطينيان اعلام كرد: فرصت مهمي است تا به مناقشه فلسطين و اسرائيل پايان داده شود ومن تمام تلاش خود را در اين راستا انجام خواهم داد و با رهبران دو طرف گفتگو خواهم كرد .

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