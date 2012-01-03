دکتر سید اصغر برائینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، به وظایف مهم دامپزشکی اشاره کرد و اظهار داشت: دامپزشکی وظیفه سنگینی دارد چرا که بسیاری از بیماریهای مشترک از طریق تماس با دام، مرغ و ماهی منتقل میشود و بسیاری از بیماریهای مشترک نیز از طریق مصرف فرآوردههای گوشتی ، شیر و تخممرغ انتقال پیدا میکند.
این مسئول ادامه داد: خوشبختانه مجموعه دامپزشکی باتوجه به منابع مالی و نیروی انسانی موجود تابه امروز کارایی وخدمات نسبتاً مثبتی داشته است.
برائینژاد عنوان کرد: از اوایل سال جاری، مراجعه کنندهای نداشتهایم که برای انجام امور مربوط به دامپزشکی از استان خارج شود و تمام اقدامات اعم از برنامههای نظارتی و ارایه مجوزها در داخل استان انجام شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان البرز در ادامه تاکید کرد: با توجه به اقداماتی که انجام شده است بیماریهای دامی در استان کنترل شده است.
وی گفت: نقش دامپزشکی کمک به تولید و افزایش تولید است و استقرار امنیت غذایی برای این نهاد نقش ویژهای دارد.
وی در ادامه یادآور شد: شاید بسیاری از اقداماتی که دامپزشکی انجام میدهد به اطلاع مردم نرسد و ملموس نباشد، برای مثال جلوگیری از بیماری سل و تست سل در تمام گاوداریها، که هزینه و انرژی بالایی را صرف میکند.
سید اصغر برائینژاد افزود: به طور کلی میتوان نقش دامپزشکی را از مزرعه تا سفره مردم ترسیم کرد که به طور مسلم نقش استراتژیک و مهمی است.
کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی استان البرز از کنترل تمامی بیماریهای مربوط به دام در استان البرز خبر داد.
دکتر سید اصغر برائینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، به وظایف مهم دامپزشکی اشاره کرد و اظهار داشت: دامپزشکی وظیفه سنگینی دارد چرا که بسیاری از بیماریهای مشترک از طریق تماس با دام، مرغ و ماهی منتقل میشود و بسیاری از بیماریهای مشترک نیز از طریق مصرف فرآوردههای گوشتی ، شیر و تخممرغ انتقال پیدا میکند.
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