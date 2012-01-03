دکتر سید اصغر برائی⁯نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، به وظایف مهم دامپزشکی اشاره کرد و اظهار داشت: دامپزشکی وظیفه سنگینی دارد چرا که بسیاری از بیماری⁯های مشترک از طریق تماس با دام، مرغ و ماهی منتقل می⁯شود و بسیاری از بیماری⁯های مشترک نیز از طریق مصرف فرآورده⁯های گوشتی ، شیر و تخم⁯مرغ انتقال پیدا می⁯کند.



این مسئول ادامه داد: خوشبختانه مجموعه دامپزشکی باتوجه به منابع مالی و نیروی انسانی موجود تابه امروز کارایی وخدمات نسبتاً مثبتی داشته است.



برائی⁯نژاد عنوان کرد: از اوایل سال جاری، مراجعه کننده⁯ای نداشته⁯ایم که برای انجام امور مربوط به دامپزشکی از استان خارج شود و تمام اقدامات اعم از برنامه⁯های نظارتی و ارایه مجوزها در داخل استان انجام شده است.



مدیرکل دامپزشکی استان البرز در ادامه تاکید کرد: با توجه به اقداماتی که انجام شده است بیماری⁯های دامی در استان کنترل شده است.



وی گفت: نقش دامپزشکی کمک به تولید و افزایش تولید است و استقرار امنیت غذایی برای این نهاد نقش ویژه⁯ای دارد.



وی در ادامه یادآور شد: شاید بسیاری از اقداماتی که دامپزشکی انجام می⁯دهد به اطلاع مردم نرسد و ملموس نباشد، برای مثال جلوگیری از بیماری سل و تست سل در تمام گاوداری⁯ها، که هزینه و انرژی بالایی را صرف می⁯کند.



سید اصغر برائی⁯نژاد افزود: به طور کلی می⁯توان نقش دامپزشکی را از مزرعه تا سفره مردم ترسیم کرد که به طور مسلم نقش استراتژیک و مهمی است.

