داستان تکراری تغییر نام کهگیلویه وبویراحمد/ اسم استان مانع توسعه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر نام کهگیلویه و بویراحمد هر از گاهی نقل محافل رسمی و غیر رسمی می شود و موافقان، سختی تلفظ و طولانی بودن آن را دلیلی برای تغییر نام مطرح می کنند و مخالفان نیز پیوند نام کهگیلویه و بویراحمد با هویت تاریخی و فرهنگی مردمان آن را علت مخالفت خود بیان می دارند.

با این حال مباحث مربوط به تغییر نام این استان تنها در صفحات رسانه ها می ماند و پس از مخالفتها از سوی نخبگان استان این بحث به فراموشی سپرده می شد.

در آخرین مورد در مرداد ماه گذشته پس از آنکه مباحثی در برخی سایتها و نشریات استان در این خصوص منتشر شد، آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری مخالفت خود را با تغییر نام کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد.

تغییر نام مشکل استان را حل نمی کند

آیت الله ملک حسینی گفته بود: تغییر نام کهگیلویه و بویراحمد هیچ مشکلی از مشکلات استان حل نخواهد کرد.

وی بیان کرد: اسم کهگیلویه و بویراحمد با هویت منطقه و مردم آن ارتباط دارد و تغییر نام جز اینکه مردم سابقه و هویت خود را فراموش خواهند کرد، نتیجه دیگری ندارد.

عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه هیچ انسان عاقلی نباید هویت خودش را فراموش کند، اظهار داشت: تلفظ برخی شهرها و کشورهای خارجی نیز ممکن است برای آنها سخت باشد اما آنها هیچگاه به دنبال تغییر نام خود نیستند.

وی خطاب به کسانی که به دنبال تغییر نام کهگیلویه و بویراحمد بودند، گفت: برخی آقایان اگر وقت زیادی دارند، وقتشان را برای رفع مشکلات مردم صرف کنند نه تغییر نام کهگیلویه و بویراحمد.

پس از آن این سخنان آیت الله ملک حسینی که از محبوبیت بسیار بالایی در بین مردم استان برخوردار است، مباحث پیرامون تغییر نام استان در فضای مجازی و رسانه ای استان فروکش کرد تا اینکه هفته گذشته این موضوع از سوی عالی ترین مقام دولت در استان مطرح شد و او پس از شش ماه از حضورش در کهگیلویه و بویراحمد، از تغییر نام استان خبر داد.

استاندار: نامی درخور شان برای استان انتخاب شود

استاندار اردبیلی کهگیلویه وبویراحمد در همایش مهندسی فرهنگ نام و نام نویسی در یاسوج گفته بود: با بهره گیری از نظرات کارشناسان، اساتید، مراکز فرهنگی و عوامل مربوطه، نام کهگیلویه وبویر احمد تغییر پیدا خواهد کرد.

اکبر نیکزاد بیان داشت: با توجه به دشواری تلفظ و زیاد بودن حروف نام این استان، تلاش می شود تا با بهره گیری از نظرات عمومی و نخبگان، نامی شایسته و در خور و شان مردم با فرهنگ استان، انتخاب شود.

مصائب یک نام

طی سالهای گذشته موارد بسیاری وجود داشته که برخی از مسئولان رده بالای کشوری یا قادر به تلفظ صحیح این نام نبوده اند و یا کهگیلویه و بویراحمد را با سایر استانها از جمله چهارمحال و بختیاری، کردستان و ... اشتباه گرفته اند.

همین سال گذشته بود که وزیر کشور در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد نام این استان را به اشتباه چهارمحال و بختیاری عنوان کرد و یا مسئولی دیگر در مقابل دوربین خبرنگار صدا وسیما در یاسوج، ابراز خوشحالی کرده بود که به شهرکرد سفر کرده است.

همچنین علاوه براین می توان خیل عظیم نامه های این استان را که به اشتباه به استان چهارمحال و بختیاری می رود و برعکس و یا مکاتبات اداری پایتخت نشینان که گاهی این استان را چهارمحال و کهگیلویه و بویراحمد و بختیاری می نامند، مشاهده کرد.

با این حال به نظر نمی رسد مشکل از تلفظ نام این استان باشد چه بسا اسامی سختتر و پیچیده تری در سایر مناطق کشور وجود دارد که به راحتی تلفظ می شوند.

همچنین استانهای دیگری نیز با اسامی طولانی همچون سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و ... وجود دارند که مردم و دولتمردان این استانها هیچگاه در صدد تغییر این نامها بر نیامدند.

به گفته پژوهشگران فرهنگ بومی، نام کهگیلویه و بویراحمد پیوندی عمیق با هویت تاریخی، فرهنگی، ایلی و عشیره ای این استان دارد.

وجود اماکن باستانی مربوط به سده های مختلف تاریخی همچون "تل خسرو" مربوط به دوره "کی خسرو کیانی"، "بلاد شاپور" و پل پاتاوه مربوط به دوره ساسانیان، "دوگوردوپا" مربوط به دوره هخامنشی و کشف قبرستانهای باستانی "لما" و "یاسوج" مربوط به 3500 سال پیش از میلاد و ... همه نشان از قدمت کهن این سرزمین زیبا دارد.

آریوبرزن یادگار باستانی دفاع از میهن

همچنین در تاریخ گذشته ایران زمین، کهگیلویه و بویراحمد مهد دلاور مردانی گمنام بوده است که همواره در پاسداری از استقلال ایران بزرگ، نقشی چشمگیر داشته اند.

آریو برزن سردار بزرگ هخامنشی یکی از این مردمان بود که در سال 331 پیش از میلاد مسیح، در "دروازه پارس" محلی در "کهگیلویه وبویراحمد، بی باکانه در مقابل لشکر اسکندر مقدونی ایستاد و خود و خواهرش "یوتاب" و سپاهیانش چنان جنگیدند که همگی کشته شدند و نموداری از شجاعت و از جان گذشتگی در راه میهن را برای آیندگان به یادگار گذاشتند.

همچنین بویراحمدیها در جنگی "تیمور گورکانی" را در این منطقه به وحشت و اضطراب انداخته و شکست دادند.

در تاریخ معاصر نیز بودند دلاورمردانی که در مقابل ظلم و جور حکام مستبد و تهاجم بیگانگان ایستاندند.

کی لهراسب و شکستن هیمنه ارتش رضاخانی

نمونه دیگری از ظلم ستیزی و وطن پرستی مردان این سرزمین را می توانیم در سال 1308و مبارزات "کی لهراسب باتولی" عشایر زاده دلیر و آزادی خواه کهگیلویه و بویراحمدی علیه نیروهای استعمارگر انگلیس و حکومت دست نشانده رضاخان جستجو کرد که به غارت چاه های نفت جنوب کشور مشغول بودند.

"کی لهراسب" به همراه یارانش در جنگ "تنگ تامرادی" قشون دولتی را به فرماندهی سرلشکر شیبانی شکست داد و خواب را برچشم رضاشاه حرام کرد تاجایی که شاه سرلشکر شیبانی را به دلیل این شکست برکنار و سپس در یک دادگاه نظامی که ریاست آن را "امیر احمدی" بر عهده داشت، محاکمه و به خلع درجه و دو سال زندان محکوم می کند.



شکایت کنسول انگلیس از بویراحمدیها

بویراحمدی ها به هنگام تجاوز انگلیسیها به جنوب ایران چنان منافع آنها را به خطر انداخته و عرصه را بر آنان تنگ کردند که در 15 دسامبر 1909کنسول انگلیس در شیراز ناچار شد به طور رسمی از بویراحمدی ها به "سر جرج بارکلی" سفیرشان در تهران شکایت کرده و سفیر هم متن شکایت را به لندن مخابره می کند.

همچنین عشایر کهگیلویه و بویراحمد در سال 1341و همزمان با آغاز مبارزات رهبر کبیر انقلاب، علیه رژیم پهلوی شورش کردند و در فروردین 42 در جنگ "گجستان" قوای دولتی را به فرماندهی سرلشکر "آریانا" شکست می دهند براین اساس دولت مرکزی نیز کمر به سرکوب عشایر می بندد به طوری که از اردیبهشت تا خرداد همان سال به صورت روزانه و در چند نوبت، منطقه بویراحمد را توسط هواپیماهای خود بمباران می کند.

با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی نیز عشایر دین دار و غیور کهگیلویه و بویراحمد جزء اولین گروه هایی بودند که لباس رزم پوشیدند و با تفنگهای "برنو" خود به دفاع از شرف و کیان ایران اسلامی پرداختند.

محرومیت استان معلول عملکردهاست نه نام آن

با این حال اگرچه پروسه تغییر نام این استان بازهم به دلیل مخالفتهای مردمی و نخبگان استان به نتیجه نمی رسد اما مسئولان باید به تجربیات شکست خورده گذشته در این خصوص نیز توجه کنند. همانگونه که نام باختران پایدار نماند و دیدیم که پس از چندی به نام اولیه یعنی کرمانشاه برگردانده شد.

اگرچه برخی محرومیت این استان را به نامش گره می زنند اما این استانی خفته برگنج، برای توسعه نیاز به همراهی و همدلی مردم و مسئولان و توجه ویژه دولت دارد و گرنه هیچ مکانی با تغییر نام، رنگ عوض نمی کند.

شایسته است مسئولان به جای این گونه مباحث که دردی از دردهای این مردم دوا نمی کند به فکر معرفی توانمندیهای بی نظیر این استان که اتفاقا کم هم نیست، به مسئولان کشوری باشند و اگر مسئولی توان تلفظ نام کهگیلویه و بویراحمد را ندارد، مردم این استان چه گناهی کرده اند که باید هویت تاریخی و فرهنگی خود را فراموش کنند.