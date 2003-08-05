پليس كنيا دو مظنون به همكاري با القاعده را دستگير كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، هنگامي كه يكي از اين دو مظنون براي بازجويي درباره حمله انتحاري نوامبر گذشته به كلانتري تحويل داده شد، با نارنجكي كه در دست داشت، خود و يك پليس را كشت. بنابراين گزارش يكي از مقامات سفارت آمريكا در نيجريه از عملكرد به موقع پليس كنيا تمجيد كرد. درنوامبر گذشته در حمله اي انتحاري به هتلي در مومباسا كه صاحب آن يك اسرائيلي بود 16 نفر كشته شدند.