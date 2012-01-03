تاریخ ساخت و ساز در «همشهری معماری» روایت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مطالب این نشریه با مقالهای با این سئوال که «چرا ساختمانها در وان فرو ریختند» از مرتضی بسطامی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بینالمللی زلزله شناسی و عضو تیم بازدیدکننده پژوهشگاه زلزله شناسی ایران از منطقه وان در ترکیه شروع و نیز با گزارش مهدی زارع، دانشیار این پژوهشگاه درباره این زمین لرزه 7.2 ریشتری ادامه مییابد.
این نشریه همچنین در مطلب مشروحی، خاستگاه فلسفی یکی از بزرگترین معماران معاصر مدرنیسم «رم کولهاس» را بررسی کرده است.
ماهنامه «همشهری معماری» در یک نوآوری که در صفحهبندی خود انجام داده، نشریه را به دو بخش تقسیم کرده که مطالب هر بخش نسبت به بخش دیگر، سر و ته چاپ شده و در عین حال خواننده میتواند از هر طرف، نشریه را باز و شروع به مطالعه آن کند.
در ادامه مطالب این نشریه، گزارشی از وضعیت معماری منطقه الهیه تهران ارائه و به یکی از جنجالیترین پروندههای پائیز 2011 یعنی فلسفههای ترن هوایی پیاده نیز پرداخته شده است.
شماره 11 ماهنامه «همشهری معماری» در 160 صفحه و با بهای 4000 تومان به روی دکه آمده است.
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