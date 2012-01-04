شش هنر صنعت دستی نشان ملی برتری و مرغوبیت دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد رئیسی با اشاره به اینکه آثار ارسالی هنرمندان صنایع دستی پس از ارزیابی کارشناسان و با توجه به معیارهای ارزیابی از جمله مرغوبیت و کیفیت کالا، توانایی رقابت در بازار و قابلیت بازاریابی، ابتکار در طراحی و تولید و بیان هویت فرهنگی و ارزشهای زیباشناختی انتخاب شدند، اظهار داشت: هیئت داوران جشنواره از 49 هنر صنایع دستی تولید کنندگان چهارمحال و بختیاری و ارسال شده به دبیرخانه ، 36 اثر داری قابلیت دریافت نشان ملی برتری و مرغوبیت را انتخاب کردند.

رئیسی بیان داشت: از آثار ارسالی به دبیرخانه همایش، هنرهای نمدمالی، در دو بخش کفش بچگانه و کیف دستی، گلیم، گلیم گبه کناره ، ملیله دوزی و قالیچه، نشان ملی برتری و مرغوبیت را کسب کردند.

مهرداد رئیسی افزود: داوری اعطای نشان ملی مرغوبیت کالا و برتری صنایع دستی از برنامه‌های معاونت صنایع دستی کشور، شناسایی، انتخاب و معرفی مصنوعات بهتر هنرمندان برگزیده و حضور قدرتمند و غنی تولیدات و آثار صنایع دستی کشور از مهمترین اهداف برگزاری این همایش بود.

چهارمحال و بختیاری با 49 هنر صنعت از قبیل زیرمجموعه ' گلیم ، نمد ، ملیله ، مشبک ، چلنگری ، البسه محلی ، احجام فلزی و قالیچه در این همایش شرکت کرد.