میان اعلام تا اعمال تحریم علیه ایران فاصله بسیاری است/ اوباما رو دست خورد

حسن لاسجردی، عضو هیئت علمی دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، در تحلیل فضای مترتب بر تحریم بانک مرکزی ایران توسط آمریکا، با یادآوری اینکه آمریکا بستر تحریم را در قالب یک برنامه تحت عنوان "دفاع در برابر تهدیدات تروریستی" ارائه کرده است، گفت: اگرچه اعلام تحریم بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده صورت گرفته اما اعمالش توسط آمریکا نمی‌تواند صورت گیرد بلکه آمریکا برای اعمال آن باید کشورهای دیگر را مجاب به همراهی کند.

لاسجردی افزود: میان اعلام تا اعمال تحریم آمریکا علیه ایران فاصله بسیار زیادی وجود دارد و آمریکا باید مدیریت کند وگرنه مانند دفعات قبل موفق نمی‌شود.

این کارشناس مسائل بین‌الملل، تحریم بانک مرکزی ایران توسط آمریکا را نشان دهنده پلتیک کنگره آمریکا به تیم اجرایی دولت اوباما دانست و گفت: تحریم بانک مرکزی ایران توسط آمریکا نشان می‌دهد دولت آمریکا که در ارتباط با اعمال تحریم‌ها اما و اگرهایی داشت این بار از کنگره آمریکا و نمایندگان حزب مخالف رو دست خورده و به همین دلیل مجبور شده تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کند.

وی با بیان اینکه "اقدام آمریکا برای تحریم بانک مرکزی ایران اقدامی برش دار نیست" گفت: آنچه مسلم است تحریم امروز در ادبیات تجاری و مالی یک ابزار قاطع و کارا نیست چون راه‌های فرار زیادی وجود دارد اما تحریم اگر مورد اجماع جامعه جهانی قرار گیرد می‌تواند سلاح برنده باشد.

دلایل برش دار نبودن اقدام ایالات‌متحده در تحریم بانک مرکزی ایران

به اعتقاد این عضو هیئت‌علمی دانشگاه، در حال حاضر تبدیل تحریم به یک اجماع جهانی به دلایل مختلف محل تردید است چرا که افکار عمومی جهانی آماده پذیرش تحریم همه جانبه یک کشور نیست.

لاسجردی در این باره گفت: دلایل مختلفی باعث می‌شود افکار عمومی جهانی آماده پذیرش تحریم همه جانبه یک کشور نباشد که بحران مالی و تاثیرات اقتصادی مالی یک تحریم بر دیگر کشورها از جمله این دلایل است. همچنین بحث زنجیره ارتباطاتی پولی مالی تجاری کشورهای یک منطقه مانند خاورمیانه و تاثیر آنها بر جهان بیرون و کاهش نقش بازیگران رسمی و افزایش نقش بازیگران غیر رسمی از دیگر دلایلی است که منجر می‌شود افکار عمومی جهانی آماده پذیرش تحریم همه جانبه یک کشور نباشد.

کلید مهار تحریم

وی در ادامه این گفتگو، قابلیت‌های کشور را نکته‌ای مهم در زمینه مهار تحریم دانست و گفت: اگر امروز می‌خواهیم ادعا کنیم که می‌توانیم تحریم‌ها را بشکنیم حتماً باید مزیت نسبی در امور داشته باشیم لذا امروز کشورهایی که چیزی در عرصه داد و ستد بین‌المللی ندارند دربستر تحریم بسیارشکننده هستند اما به نظرمی‌رسد ایران دربحث انرژی، مواد خام،صنعت فرش، پتروشیمی، صنایع دفاعی و نظامی، انرژی‌های نو و فناوری‌های نو زمینه‌های مناسبی دارد که می‌تواند بده بستان کند.

لاسجردی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تحریم‌ها در دنیای دوقطبی شکل نمی‌گیرد و در حال حاضر دنیا دنیای دوقطبی نیست و کشورها فرصت دارند از کانال‌ها و ظرفیت‌های مختلف استفاده کنند.

وی افزود: یکی از عواملی که می‌تواند بر روی تأثیر تحریم‌ها عاملی موثر باشد نگاه افکار عمومی و دولت‌ها به جایگاه و رتبه یک کشور در نظام بین‌الملل است که چقدر با نظام بین‌الملل ارتباط دارد لذا برای کم اثر کردن تحریم باید شبکه ارتباطات‌مان را فعال‌تر کنیم و قراردادهای تجاری و اقتصادی خود با کشورهای مختلف را افزایش دهیم.