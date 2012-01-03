بابک هاشمی پور در گفتگو با مهر از ادامه روند سخت گیرانه اعمال تخفیف بیمه ای سهم کارفرما در قبال جذب نیروی کار جدید که طبق بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود در سال جاری اجرا شود، گلایه کرد.

رئیس کانون انجمنهای صنفی دفاتر مشاوره شغلی سراسر کشور اظهار داشت: با اینکه پس از ماهها کشمکش سازمان تامین اجتماعی به تازگی اجرای بند (و) ماده 80 را به شعب زیرمجموعه اش ابلاغ کرده، اما روند اجرای قانون برنامه پنجم توسعه همچنان محل اختلاف نظر و برداشت های متفاوت است.

هاشمی پور ادامه داد: متاسفانه از طریق دستورالعمل سخت گیرانه تامین اجتماعی بسیاری از کارفرمایانی که اقدام به جذب نیروی کار جدید و به اصطلاح مازاد کرده اند، مشمول تخفیفات بیمه ای نمی شوند و در زمان مراجعه به شعب بیمه نه تنها تخفیفات 9 ماهه گذشته از سال را نمی گیرند بلکه برای برخی از کارفرمایان نیز جریمه هایی تعیین می شود.

وی اعمال شرایط جدید از سوی تامین اجتماعی را باعث ریزش نیروی کار جذب شده در بنگاه ها دانست و بیان داشت: با اینکه پس از ماهها فشار و رایزنی قرار شده است تامین اجتماعی دستورالعمل بند (و) ماده 80 را اجرایی کند اما دستورالعمل تدوین شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا نمی شود.

این مقام مسئول در دفاتر مشاوره شغلی کشور تاکید کرد: همچنین قرار بوده است تا اعمال تخفیفات بیمه ای ماههای گذشته از سال نیز برای کارفرمایانی که اقدام به جذب نیروی مازاد کرده اند، صورت گیرد که متاسفانه تامین اجتماعی اعلام می کند این تخفیفات فقط برای کارفرمایانی خواهد بود که بخواهند از این پس نسبت به جذب نیروی جدید اقدام کنند.

به گفته هاشمی پور، هم اکنون به این نحوه اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بسیاری از کارفرمایان و تشکلها معترض هستند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز منتظر دریافت استفساریه از مجلس است که مشخص شود تدوین دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه بر عهده چه دستگاهی است.

رئیس کانون انجمنهای صنفی دفاتر مشاوره شغلی سراسر کشور گفت: با توجه به اینکه تاکنون مجلس نسبت به ارائه استفساریه در مورد درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نکرده، ممکن است تاخیر بیشتر در اجرای ماده قانونی به ضرر هرچه بیشتر کارفرمایان و نیروی کار بیانجامد.

وی ادامه این روند اعمال قانون در مورد جذب نیروی جدید از دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ها را باعث بدبینی کارفرمایان نسبت به جذب نیرو از دفاتر کاریابی دانست و افزود: تامین اجتماعی در تدوین دستورالعمل اجرایی خود سخت گیری ها و موارد بسیار زیادی را که باعث می شود بسیاری از کارفرمایان از دایره شمولیت تخفیفات قانونی خارج شوند را اعمال کرده است.

هاشمی پور دستورالعمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه را شفاف و آسان در اجرا برشمرد و اظهار داشت: در دستورالعمل تامین اجتماعی اینکه نیروی کار در چه زمانی جذب شود، چگونه باشد و اینکه کارفرما باید چه مواردی را رعایت کند موارد دست و پاگیر فراوانی وارد دستورالعمل شده است.

این مقام مسئول در دفاتر مشاوره شغلی سراسر کشور با تاکید بر بازدارندگی دستورالعمل تدوین شده برای جذب نیروی کار جدید توسط کارفرمایان، بیان داشت: تامین اجتماعی برای اعمال ماده قانونی 11صفحه دستورالعمل تدوین کرده است!

وی یکی دیگر از سخت گیرانه ترین موارد برای اعمال تخفیفات بیمه ای کارفرمایان را تعیین شرایطی دانست که طی آن کارفرما باید نیروی کار خود را تا پایان برنامه پنجم توسعه نگه دارد و به هر دلیلی حتی خروج خود کارگر هم تخفیفات بیمه ای حذف خواهد شد و این مسئله باعث می شود تا کارفرما به صورت کامل قید جذب نیروی جدید را بزند.

به گفته هاشمی پور، احتمالا در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتظر دریافت استفساریه مجلس برای حل مشکل مربوط به اجرای بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه است اما فعلا و پس از 10 ماه از سال 90 درصد کارفرمایان مشمول تخفیف بیمه ای نمی شوند.