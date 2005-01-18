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۲۹ دی ۱۳۸۳، ۱۹:۴۶

درآستانه رقابتهاي فوتبال ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا

برگزاري اجلاس اوپك براي باشگاه سپاهان اصفهان دردسرساز شد

برگزاري اجلاس اوپك درتاريخ 21 تا 28 اسفندماه سالجاري در اصفهان مشكلاتي را براي ميزباني تيم فولاد مباركه سپاهان درچارچوب رقابتهاي ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا ايجاد كرده است.

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم فوتبال فولاد مباركه سپاهان درتاريخ 26 اسفندماه سالجاري ميزبان تيم فوتبال العين امارت در چارچوب مسابقات ليگ قهرمانان باشگاههاي آسياست، اما نكته جالب توجه اينكه اين مسابقه همزمان با برگزاري اجلاس سران اوپك در اصفهان خواهد بود ومسوولان برگزاري اين اجلاس هتلهاي شهراصفهان را براي ميهمانان ذخيره كرده اند به نحوي كه هتل آبرومندي براي پذيرايي ازتيم العين باقي نمانده است.

باشگاه سپاهان نيزدرمكاتبات متعددي كه با استانداري ومعاونت سياسي امنيتي استان داشته دراين خصوص خواستارمساعدت لازم براي اختصاص محل مناسبي براي اسكان تيم العين شده كه تا امروزدراين زمينه به اين مساله توجه نشده است.
طبق اساسنامه فيفا تيم ميزبان مي بايست 20 اتاق مناسب براي اسكان تيم ميهمان اختصاص دهد كه با اين شرايط سپاهاني ها بايد به فكرچاره باشند تا ناظران A.F.C نسبت به ميزباني آنها ايراد نگيرند.
درهمين زمينه شنيده مي شود سپاهاني ها با رايزنيهايي كه انجام داده اند درتلاشند تا درصورت مهيا نشدن محل مناسب دراصفهان از هتل فولاد شهركه نزديك به اصفهان ومحل مناسبي نيزارزيابي مي شود براي اين منظور استفاده نمايند كه گفتگوهايي نيزدراين زمينه صورت گرفته است.

کد مطلب 149947

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