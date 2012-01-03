به گزارش خبرنگار مهر، اعزام کارجویان به خارج کشور و کسب فرصت های شغلی خارجی برای متقاضیان شغل داخلی که امکان اقامت و همچنین مهارت تصدی مشاغل خارجی را دارند؛ از برنامه هایی است که از سوی دولت با حمایت بخش خصوصی اجرا و همه ساله دنبال می شود.

در سالهای گذشته و در قالب برنامه چهارم توسعه یک هدفگذاری عددی به استعداد اعزام 100 هزار نفر نیروی کار صورت گرفته بود که به صورت متوسط برای هر سال شامل 25 هزار کارجو می شد.

موانع اعزام به خارج

متاسفانه به دلایل مختلفی از جمله ناآشنایی به زبان خارجی، گران بودن نیروی کار ایرانی در مقابل نیروهای ارزان برخی کشورهای منطقه و آسیای حنوب شرقی، تمایل ایرانی ها به حضور در مشاغل تخصصی و دارای مهارت و همچنین تحریم باعث شد تا هدف برنامه چهارم توسعه هرگز محقق نشود و عملا اعزام ها در این بخش ناچیز باشد.

ثبت اعزام کارجویانی به میزان کمتر از 10 هزار نفر در طول برنامه پنج ساله چهارم توسعه و چیزی حدود چند درصد از هدفگذاری صورت گرفته؛ باعث شد تا این هدفگذاری به صورتی که در برنامه قبلی دیده شده بود در برنامه پنجم توسعه لحاظ نشود.

البته در برنامه پنجم توسعه نیز بر لزوم استفاده از فرصت‌های شغلی ساری کشورها و اینکه باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد، تاکید شده است اما تعیین عدد مانند آنچه که در برنامه چهارم توسعه بوده است، دیگر تکرار نشد.

هدف 5هزار نفری

در سال جاری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه ریزی شد تا شرایط اعزام 5 هزار نفر کارجو به خارج کشور برای اقامت و اشتغال فراهم شود.

برای دستیابی به این هدف دولت چاره ای جز استفاده از حمایتها و ظرفیت های بخش خصوصی و بنگاه ها و دفاتر مشاوره شغلی بین المللی نداشته است.

از این رو اقدامات و رایزنی هایی چه از طریق وزارتخانه و چه توسط شورای عالی اشتغال برای تسهیل شرایط اعزام کارجویان به خارج کشور در سال جاری انجام شده که تاکنون منجر به اعزام 2 هزار و 455 نفر کارجو به مقصد 10 کشور جهان از قاره های مختلف شده است.

جدول اعزام کارجو به 10 کشور خارجی در سالجاری اعزام کننده کشور مقصد تعداد افراد اعزام شده بخش خصوصی استرالیا - کانادا - ایتالیا 248 نفر بخش خصوصی عمان 4 نفر بخش خصوصی استرالیا 3 نفر بخش خصوصی استرالیا 14 نفر بخش خصوصی استرالیا- کانادا 60 نفر بخش خصوصی ..... 7 نفر بخش خصوصی آلمان 2 نفر بخش خصوصی امارات 15 نفر بخش خصوصی استرالیا- کانادا 24 نفر بخش خصوصی مالزی 18 نفر بخش خصوصی کانادا 72 نفر بخش خصوصی کانادا 45 نفر بخش خصوصی کانادا 25 نفر بخش خصوصی استرالیا- انگلیس 13 نفر بخش خصوصی دانمارک 38 نفر بخش خصوصی ترکیه 57 نفر بخش خصوصی کانادا 1 نفر بخش خصوصی استرالیا 2 نفر بخش خصوصی آلمان 4 نفر بخش خصوصی عمان 6 نفر بخش خصوصی استرالیا 12 نفر بخش خصوصی .... 3 نفر جمع اعزام جداگانه بخش خصوصی 10 کشور 673 نفر جمع اعزام به یک کشور با حمایت دولت کانادا 1782 نفر جمع اعزام تا دی ماه 90 10 کشور 2455 نفر

با این حال، محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر تاکید کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تلاش است تا با انجام یک سری اقدامات و حمایت از بخش خصوصی زمینه اعزام 5 هزار نفر را تا پایان سال جاری فراهم کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از تلاش برای افزایش این تعداد در سال آینده سخن گفت و بیان داشت: تا پایان برنامه پنجم توسعه تعداد کارجویان متقاضی کار در خارج کشور باید به 100 هزار نفر بالغ شود.