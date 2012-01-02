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۱۲ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۵

عبدالحسین‌زاده به مهر خبر داد:

235 هزار راس دام در یزد علیه تب مالت واکسینه شدند

235 هزار راس دام در یزد علیه تب مالت واکسینه شدند

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش و مراقبت از بیماریهای دامی دامپزشکی استان یزد گفت: طی هشت ماه گذشته بیش از 235 هزار راس دام علیه بیماری تب مالت واکسینه شدند.

محمد عبدالحسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بروسلوز یا تب مالت یکی از شایع ترین بیماری های مشترک بین انسان و دام است و مصرف فراورده های لبنی غیر پاستوریزه به ویژه پنیر، خامه، بستنی های محلی و نیز تماس با دام به ویژه در حین زایمان باعث بروز این بیماری می شود.

وی افزود: طی هشت ماه سال جاری 82 هزار و 737 راس بره و بزغاله و بیش از 152 هزار راس گوسفند و بز علیه بیماری تب مالت در استان واکسینه شدند.

عبدالحسین زاده یادآور شد: این میزان واکسیناسیون علیه تب مالت نسبت به سال گذشته از رشد 4.6 برابری برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: واکسیناسیون بره و بزغاله هایی که به سن 2.5 ماهگی می رسند هر سال در ماه های خرداد تا مهر ماه انجام می پذیرد.

عبدالحسین زاده افزود: همچنین در سال جاری با تهیه واکسن تب مالت مخصوص دام های بالغ در صد قابل توجهی از گوسفند و بزهای استان واکسینه شدند.

وی بیان داشت: واکسن تب مالت در فصولی که دام آبستن نباشد به دام ها تزریق می شود و هر دو سال یکبار باید تکرار شود.

عبدالحسین زاده عنوان کرد: در این راستا در سال جاری 19 هزار و 180 راس گوساله و گاو نیز علیه این بیماری واکسینه شدند.

وی افزود: این میزان نسبت به هشت ماه سال قبل تقریبا دو برابر افزایش یافته است.

این مسئول ادامه داد: همچنین در این مدت 8 هزار و 677 راس گاو مورد آزمایش بروسلوز قرار گرفته اند که از این تعداد 70 راس دام راکتور بروسلوری روانه کشتارگاه شدند.

عبدالحسین زاده اظهار داشت: واکسیناسیون دام ها و نیز شناسایی و حذف دام های آلوده به ویژه آموزش افراد جامعه و دامداران از مهمترین راه های کاهش بیماری در جمعیت حیوانی و انسانی است.

کد مطلب 1499516

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