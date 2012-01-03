بررسی تأثیرات ابن عربی در غرب معاصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، نظریات محی الدین ابن عربی فیلسوف اندولسی قرن دوزادهمی که در سراسر دنیای اسلام از اسپانیا تا چین و اندونزی گسترده شده الهام بخش فرمهای فکری، خلاقانه و هنری این مناطق بوده است.

اندیشه های وی بر یک حقیقت معنوی مشترک و وحدت متافیزیکی متمرکز بود که طی آن بر تنوع فرهنگی و دینی نیز تأکید داشت، این اندیشه ها و افکار به دنبال درگذشت وی در سال 1240 میلادی به طور گسترده رشد کردند. در قرن گذشته همین ابعاد جهانی معنوی و تفکرات وی الهام بخش علمای غربی، هنرمندان، متفکران و سایر گروه های علاقمند از جایگاه های دینی و فرهنگی بود.

کتاب ابن عربی و غرب معاصر از طریق مطالعه گروهی که طی 30 سال گذشته در ترویج اندیشه های وی در دنیا انگلیسی زبان با فعالیتهای آموزشی بودند به تأکید بر یکی از ابعاد مهم تأثیرگذاری وی پرداخته است.

نویسنده از طریق انجام مصاحبه، بحث، شرکت در جلسات بحث و گفتگو و مطالعه آثار منتشر شده و منتشر نشده به بررسی استفاده از اندیشه های محی الدین عربی از سوی دانشجویان سراسر دنیا برای ارتقای معنویت و شخصیت پرداخته است.

ایزوبل جفری استریت در رشته الهیات تحصیل و دکترای خود را در زمینه مطالعات اسلامی در دانشگاه اکستر دریافت کرده است.

