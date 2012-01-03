عباس حاج قاسمی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت پیشرفت اجرایی بخش فراساحلی فاز 20 و 21 پارس جنوبی با بیان اینکه در این پروژه مشترک گازی باید در مجموع بیش از 15 هزار تن سازه دریایی طراحی، ساخت، نصب و در خلیج فارس راه اندازی شود، گفت: در این فاز 20 و 21 پارس جنوبی در مجموع 4 پایه سکو (جکت)، سه پایه سکو، چهار پل و دو عرشه سنگین که هر یک به وزن تقریبی دوهزار و 600 تن ساخته شود.

وی با اشاره به گذشت حدود 19 ماه از امضای قرارداد توسعه فاز 20 و 21 پارس جنوبی از به پایان رسیدن عملیات ساخت چهار پایه سکو در بخش فراساحلی این پروژه خبر داد و افزود: در دی ماه سالجاری نخست پایه سکو به منظور حمل در خلیج فارس از یارد سکوسازی خرمشهر بارگیری خواهد شد.

مدیر طرح توسعه فاز 20 و 21 پارس جنوبی در شرکت تاسیسات دریایی با تاکید بر اینکه با بارگیری پایه سکوی اول به فاصله 1.5 تا 2 ماه بعد دومین پایه سکو برای نصب در خلیج فارس بارگیری می شود، اظهار داشت: در مجموع برای راه اندازی فازهای 35 ماهه پارس جنوبی باید بین 17 تا 20 جکت چهار پایه توسط شرکت‌های مختلف ساخته شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه نخستین پایه سکو طرحهای 35 ماهه پارس جنوبی دی ماه امسال وارد خلیج فارس می شود، بیان کرد: همزمان با ساخت سازه های دریایی این دو فاز مشترک گازی تا خرداد ماه آینده لوله گذاری فاز 20 و 21 پارس جنوبی در خلیج فارس آغاز می شود.

حاج قاسمی طول لوله گذاری دریایی در فاز 20 و 21 پارس جنوبی را حدود 210 کیلومتر عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر لوله‌های مورد نیاز خریداری شده که تاکنون بیش از 80 درصد لوله برای حمل و بارگیری در دریا ساخته شده اند.

وی از آغاز پوشش گذاری لوله های فاز 20 و 21 پارس جنوبی تا فروردین ماه سال 1391 خبر داد و گفت: همچنین به منظور اتصال خط لوله از ساحل به سکوها در مرز ساحل و خشکی کانالی برای قرار گرفتن لوله حفر شود تا لوله در محلی ایمن قرار گیرد که قرار است کانال فازهای 14، 19، 20 و 21 پارس جنوبی به طور مشترک باشد.

مدیر طرح توسعه فاز 20 و 21 پارس جنوبی حجم قرارداد بخش دریایی فازهای 20 و 21 پارس جنوبی را 735 میلیون دلار دانست و ادامه داد: در بخش ساخت عرشه‌ها در مجموع 2500 تن وزن دارند که تاکنون 90 درصد اقلام فولادی بخش سازه‌ها خریداری شده و عمده آن در انبارهای خرمشهر است.

حاج قاسمی از آغاز شمارش معکوس برای ساخت عرشه های فاز 20 و 21 پارس جنوبی تا یک ماه آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: تاکنون زیرساخت‌ها همچون انتخاب محل ساخت، زمین، سوله، انبار و کارگاه ساخته و نهایی شده که به این منظور قرار است دو عرشه فازهای 20 و 21 در یارد اروند ساخته شود.