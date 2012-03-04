جلسات ویژه دولت برای اجرای فازدوم هدفمندی/ بنزین شب عید تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به آغاز طرح نظارت بر عرضه بنزین نوروزی در جایگاه‌های سوخت از راه‌اندازی جایگاه سیار بنزین در مسیرهای شلوغ خبر داد و اعلام کرد: برای نوروز امسال کمبود بنزین و گازوئیلی برای عرضه به مردم وجود ندارد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اعلام اینکه تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای محاسبه مستمری کارگران بازنشسته را بر مبنای حقوق 5 سال آخر اشتغال انجام می‌دهد، گفت: قانون برنامه پنجم این مبنا را 2 ساله و با شرایطی 5 ساله قرار داده است.

طرح نظارت نوروزی بنزین

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از ارائه پیشنهاد این سازمان برای فروش اموال مازاد وزارتخانه‌ها و بانک‌ها و موافقت وزیر اقتصاد خبر داد و گفت: ‌اگر دولت با این طرح موافقت کند، آن را به صورت لایحه تقدیم مجلس می‌کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات اولویت‌بندی تخصیص ارز 1226 تومانی برای واردکنندگان کالاها از سوی بانک مرکزی گفت: اولویت اول، تخصیص ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی، حساس و ضروری و اولویت دوم، واردکنندگان مواد اولیه تولید و مواد واسطه‌ای است.

همزمان با افزایش قیمت نفت خام صادراتی ایران به مرز 125 دلار در بازارهای آسیایی، عنوان گران قیمت‌ترین نفت خام سبک و سنگین در بازار آسیا و اروپا به نفت خام صادراتی ایران تعلق گرفته است.

تخصیص ارز دولتی به واردات

با گذشته بیش از نیمی از مهلت توسعه 35 ماهه فازهای جدید پارس جنوبی، پیشرفت طرح توسعه فاز 19 این میدان مشترک گازی با قطر به 30 درصد رسیده است.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تعیین زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در اختیار ریاست جمهوری و دولت است، بیان کرد: این مرکز آمادگی دارد تا بدون چالش و مشکل، فاز دوم این قانون را پیاده‌سازی کند.

مدیرعامل جدید شرکت فرودگاه‌های کشور با بیان اینکه حقوق کنترلرهای پرواز 10 تا 15 درصد افزایش می‌یابد، گفت: 4 فرودگاه دیگر در سال آینده اقتصادی می‌شوند.

مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با بیان اینکه سرانه فضای سبز تهران تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به 30 متر مربع افزایش یابد، گفت:‌ به عبارتی طی 5 سال آینده، سرانه فضای سبز باید 13 متر اضافه شود.

تفاهم نامه ارزی

رحیم قربانی امروز در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با بانک اقتصاد نوین با بیان این مطلب که یک قرارداد جدید بین بانک اقتصاد نوین و صندوق توسعه ملی منعقد می شود، گفت: تاکنون 13.5 میلیارد دلار قرارداد با عاملیت صندوق توسعه ملی منعقد شد.

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور با تاکید بر افزایش شاخص بهره‌وری در فرودگاههای کشور، گفت: از این پس در صنعت هوایی، نقشه راه تدوین خواهد شد و نگرش مادر تخصصی بودن در تمام زمینه‌های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی شرکت، شکل می‌گیرد.

دور جدید مذاکرات وزیران نفت و انرژی ایران و آفریقای جنوبی با هدف مدیریت و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی در تهران برگزار شد و پیش‌بینی می‌شود فروش طلای سیاه به بزرگترین مشتری نفتی ایران در آفریقا ادامه یابد.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی با اعلام اینکه براساس جدیدترین قیمت‌گذاری انجام شده، مجموعه هتل‌های هما 651 میلیارد تومان ارزش دارد، گفت: اگر خریداری برای این خرید مجموعه هتلها نبود، این هتلها هر کدام به‌صورت جداگانه به فروش می‌رسند.

قیمت گذاری هتل هما

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون از جزئیات مذاکره با شستا برای واگذاری برخی مجموعه‌های سودده به تعاونی‌ها خبر داد و گفت: برای اولین بار در کشور ستاد سرمایه‌گذاری بخش تعاون با ترکیب 6 گانه تشکیل شده است.

قائم مقام سازمان بهره‌وری انرژی ایران با اشاره به راه اندازی 2 خط تولید تولید نسل جدید لامپ‌های کم مصرف برق در ایران از آغاز جمع آوری تدریجی لامپ‌های پر مصرف برق از سال اینده خبر داد.

وزیر نیرو با اعلام جزئیاتی جدید از جلسات وی‍ژه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانه ها قطعی است.